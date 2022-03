Gli smartphone rappresentano da sempre i prodotti più richiesti e desiderati dagli utenti italiani, e non solo, proprio per questo motivo Unieuro ha deciso di dedicare buona parte della campagna promozionale a tale categoria di prodotti, garantendo un risparmio che supera di molto le aspettative più rosee.

Il volantino che troverete elencato direttamente nell’articolo, lo ricordiamo, risulta essere attivo ovunque in Italia, con possibilità di accedervi in tranquillità anche tramite il sito ufficiale dell’azienda stessa. Coloro che opteranno per un acquisto dal divano di casa propria, inoltre, potranno anche godere della spedizione gratuita, ma solo se l’ordine supererà il valore limite di 49 euro.

Unieuro: questi sono i nuovi sconti da non perdere

Grazie all’ultimo volantino Unieuro, gli utenti si ritrovano a poter affrontare una serie di offerte molto speciali, con le quali riuscire ad accedere ai migliori prodotti, spendendo relativamente poco. Il modello che maggiormente ha attirato la nostra attenzione, è forse il Samsung Galaxy S20 FE, un dispositivo in commercio da poco più di un anno, ma comunque ancora disponibile a 449 euro ed in grado di promettere discrete prestazioni generali.

Le alternative chiaramente non mancano, e vanno a toccare soluzioni del calibro di Realme GT Master Edition, Redmi 10, Oppo Find X3 Lite o anche un buonissimo Redmi Note 10 Pro. Tutti i prodotti li trovate scontate sul sito ufficiale, in modo da acquistare dal divano di casa, oppure decidendo di recarvi direttamente nei vari punti vendita presenti sul territorio.