Recentemente è stata lanciata una nuova offerta speciale riservata al servizio Kindle Unlimited di Amazon Italia. Alcuni clienti Prime selezionati potranno accedere ad una promozione particolare.

Per la precisione potranno ottenere un abbonamento gratuito per 2 mesi al servizio, con accesso illimitato a tutti i contenuti disponibili sulla piattaforma. La promozione è valida fino al prossimo 31 marzo 2022. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Kindle Unlimited gratis per due mesi ad alcuni clienti

Per chi ancora non lo conoscesse, il servizio Kindle Unlimited permette di accedere senza limiti ad un catalogo con oltre 1 milione di eBook, accessibili dal proprio lettore Kindle o dall’app per smartphone. In questo modo è possibile leggere su qualsiasi dispositivo, scegliendo tra un’enorme varietà di libri in tante lingue diverse.

Attivare la promozione è molto semplice: basta andare sulla pagina dedicata e cliccare sul pulsante “Iscriviti ora e usufruisci di un periodo d’uso gratuito”. Dopo i primi 2 mesi gratuiti, il servizio sarà si rinnoverà in automatico al costo di 9,99 euro al mese. L’offerta può essere annullata in qualsiasi momento, ma non può essere richiesta da chi ha già un abbonamento attivo.

Per accedere alla promozione dedicata a Kindle Unlimited su Amazon basta andare sulla pagina indicata precedentemente e cliccare l’apposito pulsante con la scritta “iscriviti ora e usufruisci di un periodo d’uso gratuito”. Cosa state aspettando? queste promozioni non vengono sicuramente lanciate tutti i giorni!!.