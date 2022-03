Vodafone ha deciso di ridare nuova linfa alle sue promozioni per la telefonia mobile. Nel corso delle prossime settimane, tutti gli abbonati del provider inglese potranno attivare una serie di interessanti promozioni low cost. Tra queste, in ordine di importanza, spicca anche la Special 70 Giga.

Vodafone, nel 2022 ritorna a listino la tariffa con 70 Giga

I clienti che decidono di attivare questa promozione vantaggiosa del gestore inglese avranno a loro disposizione un ticket che comprende chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica con 70 Giga per navigare in rete. La Special 70 Giga ha un costo davvero basso, pari a soli 7,99 euro. Gli abbonati che intendono sottoscrivere questa tariffa dovranno aggiungere soltanto una piccola quota extra dal valore di 10 euro.

I clienti che sottoscrivono la Special 70 Giga di Vodafone avranno a loro disposizione anche una garanzia non da poco. Il provider prevede infatti anche prezzi bloccati almeno durante il primo semestre. Ciò significa che, stando alle attuali condizioni del gestore, i clienti non avranno rimodulazioni sui costi mensili delle ricaricabili almeno nei sei mesi successivi all’attivazione della SIM.

I clienti di Vodafone che intendono attivare questa promozione potranno richiedere l’attivazione presso uno degli store ufficiali del gestore in Italia per l’attivazione. I clienti dovranno anche impegnarsi a finalizzare l’operazione di portabilità del numero e della rete mobile da TIM, WindTre ed Iliad. Per il passaggio della rete e del numero saranno necessari sino a tre giorni lavorativi.