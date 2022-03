Su WhatsApp, almeno in base alle indicazioni degli utenti, si moltiplicano di settimana in settimana gli episodi di infedeltà. Gli utenti che hanno un profilo sulla piattaforma di messaggistica istantanea sono spesso portati a leggere le conversazioni del proprio partner, a causa di fondati sospetti legati all’infedeltà di costui o di costei.

WhatsApp, il nuovo trucco per scoprire l’infedeltà del partner

La lettura delle chat del partner può avere luogo in diversi modi. Ancora oggi, la via più semplice è rappresentata dalla visione diretta dei messaggi sullo smartphone altrui. Questo metodo, per quanto semplice, ha però alcuni punti debili. Spesso, infatti, gli utenti che hanno qualcosa da nascondere, al fine di evitare anche il minimo sospetto, tendono ad eliminare in maniera definitiva dallo smartphone ogni genere di contenuto sospetto.

Proprio in virtù di questa ragione, gli utenti di WhatsApp possono affidarsi ad un secondo metodo, più vantaggioso in termini di resa. Questo secondo metodo si basa sulle potenzialità di WhatsApp Web.

Gli utenti della piattaforma di messaggistica, grazie all’estensione desktop, avranno la possibilità di sincronizzare tutti i messaggi dallo smartphone del partner ad un pc di proprio possesso. La sincronizzazione dei messaggi è possibile, avendo anche per pochi secondi il pieno possesso dello smartphone altrui. Per effettuare la copia delle chat, gli utenti dovranno semplicemente rivolgersi nel menu Impostazioni della piattaforma.

La sincronizzazione delle conversazioni sarà immediata. Grazie a questo metodo, inoltre, gli utenti potranno anche avere un vantaggio ulteriore: le comunicazioni infatti saranno anche aggiornate in tempo reale.