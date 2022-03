Il successo di Disney+ non accenna a diminuire. Il numero di nuovi abbonati alla piattaforma è in costante crescita ma l’azienda ha obiettivi ben più alti. Ecco che quindi sono in fast di studio nuove proposte per rendere il servizio di streaming ancora più competitivo.

Una delle opzioni più interessanti è quella di offrire un piano di abbonamento dal prezzo più vantaggioso rispetto a quello attuale. Ovviamente, il costo più basso dell’abbonamento sarà compensato dalla presenza di annunci pubblicitari.

A lanciare questa indiscrezione ci hanno pensato i ragazzi di The Information avvalendosi di alcune fonti vicine all’azienda. Al momento non c’è nulla di confermato, ma se questa ipotesi dovesse prendere piede, sicuramente Disney+ potrebbe attrarre più utenti.

Disney+ potrebbe iniziare ad offrire un piano di abbonamento low-cost ma con annunci pubblicitari per attirare nuovi abbonati

L’ipotesi dell’abbonamento a costo ridotto ma con annunci pubblicitari necessiterà di un periodo di test. Il mercato certamente più rappresentativo per valutare la bontà del progetto saranno gli Stati Uniti. Infatti, una formula simile è già utilizzata sulla piattaforma Hulu sempre della stessa Disney.

Se i risultati dovessero incontrare le aspettative dei vertici, la formula potrebbe essere riproposta anche in altri mercati. Tuttavia, non è dato sapere se la versione low-cost di Disney+ potrebbe debuttare in tutti i Paesi o solo in alcune zone selezionate.

Inoltre, bisogna considerare che Disney+ potrebbe presto affrontare una serie di rincari, quindi molto probabilmente le due cose sono strettamente collegate. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente arriveranno nel corso delle prossime settimane.