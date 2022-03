Negli Stati Uniti e in Canada, gli abbonati a Disney+ potranno godere di nuovi contenuti a tema Marvel Cinematic Universe. Non si tratta di produzioni totalmente nuove, ma delle serie Netflix incentrate sui personaggi di Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist.

Ricordiamo che nelle scorse settimane era arrivato un importante annuncio riguardante le serie targate Netflix ambientate nel MCU. Tutte le produzioni realizzate dalla piattaforma della grande “N” sarebbero state rimosse in via definitiva.

Infatti, a partire dal primo marzo 2022, gli utenti abbonati a Netflix non possono più vedere tutte le seguenti produzioni:

Daredevil (Stagioni dalla 1 alla 3)

Jessica Jones (Stagioni dalla 1 alla 3)

Luke Cage (Stagioni 1 e 2)

Iron Fist (Stagioni 1 e 2)

The Defenders (Mini-serie)

The Punisher (Stagioni 1 e 2)

Agents of S.H.I.E.L.D. (Stagioni dalla 1 alla 7)

The countdown is on. Marvel's Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders, The Punisher, and Agents of S.H.I.E.L.D. start streaming March 16 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/sfoT61XilS — Disney+ (@disneyplus) March 1, 2022

Il motivo di questa decisione era chiaro ma adesso è arrivata l’ufficialità. Disney ha scelto di riportare tutte le proprietà intellettuali sotto il diretto controllo. Ecco quindi che a partire dal 16 marzo, tutte queste serie saranno disponibili su Disney+ e gli utenti Nord Americani, Australiani, Irlandesi e Neozelandesi potranno riscoprirle.

In questo modo, la piattaforma di streaming avrà il pieno controllo dei propri personaggi e sarà in grado di offrire nuovi contenuti, come confermato da Michael Paull, presidente di Disney+.

Infatti, questo ritorno lascia ben sperare verso nuovi progetti che potrebbero coinvolgere i personaggi che abbiamo imparato a conoscere su Netflix. Qualcosa in questo senso si sta già muovendo, ma purtroppo non ci sono conferme ufficiali. Al momento non è chiaro quando le serie saranno disponibili su Disney+ in Italia, ma possiamo presupporre che sia solo questione di tempo. Infatti,