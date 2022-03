I migliori sconti dell’anno sono stati attivati da Comet, il nuovo volantino rappresenta il giusto compromesso tra qualità e prezzo finale di vendita, per tutti gli utenti che sono alla ricerca di una soluzione economica, nonché veramente ricca di possibilità di scelta.

Spendere poco con Comet potrebbe essere decisamente più semplice di quanto avreste mai pensato, data infatti l’ampissima possibilità di accesso offerta sia in negozio che online. In aggiunta a tale offerta, ricordiamo comunque che i prodotti sono sempre distribuiti no brand e con garanzia di 24 mesi, ma sopratutto che ogni acquisto superiore ai 49 euro sul sito, prevede la spedizione gratuita.

Comet: offerte e grandi sconti per tutti i gusti

Uno dei migliori volantini dell’anno vi attende in questi giorni da Comet, finalmente si ha la possibilità di risparmiare al massimo, anche nel momento in cui si volesse acquistare uno smartphone marchiato Samsung. I modelli di punta sono ovviamente i più recenti, ed in questo caso la riduzione non è particolarmente importante, si parla infatti di 879 euro per l’acquisto di un Galaxy S22, sino a salire a 1279 euro per il galaxy S22 Ultra.

Molto buoni sono invece gli sconti applicati sui modelli decisamente più economici, come Galaxy A52, disponibile a 329 euro, passando anche per il Galaxy A12, il prodotto che costa meno dell’intera selezione del brand, il cui prezzo si aggira infatti attorno ai 149 euro. Tutte le altre offerte del volantino Comet, sono disponibili direttamente a questo link.