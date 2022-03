La spesa da Coop e Ipercoop raggiunge davvero livelli inattesi e mai visti prima, a tutti gli effetti i consumatori possono pensare di acquistare prodotti di altissimo livello, senza mai essere costretti a spendere cifre troppo elevate, o comunque eccessivamente dispendiose.

Con questo volantino, infatti, il risparmio è assicurato, ma solo in negozio, non dimenticatevi che gli acquisti non potranno in nessun modo essere completati online sul sito ufficiale. In parallelo, comunque, la garanzia di 24 mesi, assicura la protezione da qualsiasi difetto di fabbrica, con riparazione completamente gratuita.

Coop e Ipercoop: che sorprese, tanti sconti vi attendono

Gli sconti attivati da Coop e Ipercoop fanno davvero felici gli utenti che non vogliono spendere poi così tanto per l’acquisto di uno smartphone di ultima generazione. Stiamo infatti parlando di riduzioni e di prezzi finali inferiori ai 300 euro, possibili per acquistare prodotti del calibro di Realme 8i, galaxy A12 o Galaxy A52, ma anche un ancora più economico Realme C11 2021.

Tutti questi modelli sono distribuiti dall’azienda alle condizioni già raccontate in precedenza, di conseguenza si parla di no brand, con annessa garanzia di 24 mesi (che copre solo i difetti di fabbrica). Sempre nel medesimo volantino, sono da considerarsi disponibili sconti interessanti su elettrodomestici o su altri prodotti dello stesso tipo, per tale motivo consigliamo caldamente di aprire le pagine che trovate qui, in modo da avere la possibilità di godere di una visione d’insieme e capire come fare per risparmiare.