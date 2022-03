Una funzione gratuita ereditata dalle vecchie versioni dei sistemi Windows passa spesso inosservata. Nello specifico questa consente di applicare un layer di crittografia ai nostri dispositivi portatili allo scopo di impedire la diffusione di documenti ed informazioni strettamente condifenziali e personali.

Chiavi USB ed hard disk possono essere protetti con una password adoperandosi attraverso l’utiliy Bitlocker disponbile per le versioni Enterprise e Pro di Windows 11. Oggi vedremo come attuare il blocco alla visualizzazione, alla modifica ed all’accesso per i dati contenuti in detti device. Tutto molto semplice e veloce.

Come proteggere pendrive ed hard disk con Bitlocker Windows 11

L’accesso non autorizzato ai documenti personali è qualcosa da evitare specie per dispositivi portatli suscettibili a furto ed a smarrimento. In caso di rinvenimento terzi i device protetti non potranno essere utilizzati se non a seguito di una formattazione. I dati ivi contenuti risulteranno essere, in assenza di password valida, inaccessibili a chiunque.

Per le versioni Windows 11 Enterprise, Education e Pro l’utility Bitlocker consente di applicare una password. L’accesso alle directory ed agli strumenti di copia e condivisione saranno bloccato a meno di digitare la passphrase. Per applicarla occorre seguire alcuni semplici passaggi che descriveremo a seguire.

Per attivare Bitlocker è sufficiente portarsi su Impostazioni Windows > Sistema > Archiviazione e da qui entrare in Gestione Archiviazione. Nelle Impostazioni Avanzate di Archiviazione selezionare “Dischi e Volumi”. Premere quindi su Attiva Bitlocker per aprire la finestra di dialogo che consente la configurazione delle unità per una protezione selettiva o totale.

Dal medesimo percorso possiamo invertire la rotta ed eliminare la protezione per sbloccare i dispositivi precedentemente crittografati. Tutto molto semplice ed efficace. Avete provato?