Mini Countryman: il nuovo modello stupisce tutti, ecco le caratteristiche avanzate

Quest’anno, iniziato nel peggiore dei modi sotto ogni punto di vista, porterà almeno qualcosa di bello. Ricordiamoci di guardare sempre il lato positivo delle cose. In tal caso, la buona notizia riguarda l’arrivo della nuova generazione della Mini Countryman entro la fine del 2023. Preparatevi, perché avremo a che fare con uno stravolgimento dal punto di vista delle dimensioni ma anche delle motorizzazioni.

Mini Countryman: quali sono le novità proposte dall’azienda?

Partiamo dicendo che il modello poggerà sulla piattaforma FAAR del Gruppo BMW e verrà prodotta a Lipsia. Grazie a questa, si sfruttare lo stesso powertrain ibrido Plug-in della Serie 2 Active Tourer il quale nella versione più performante arriva ad erogare 240 kW/326 CV. Ciò vuol dire solo una cosa: MINI sta per dar vita al modello più potente mai visto prima. Come se non bastasse, tale variante potrebbe essere dotata del badge JCW riservato alle versioni più sportive del marchio ma ancora non si sa molto in merito.

MINI dovrebbe inoltre ideare un modello Plug-in meno performante da 180 kW/245 CV e diverse versioni “classiche” con motori benzina e diesel, ma anche una variante 100% elettrica. Si vocifera che avrà diverse caratteristiche che lo ricollegheranno alla futura BMW iX1 elettrica.

Inoltre, grazie alla piattaforma FAAR, la nuova Countryman muterà anche nelle dimensioni e non sarà un cambiamento lieve. Si parla addirittura di 200 mm in più, pertanto i passeggeri ed i bagagli avranno molto più spazio. Tuttavia le idee del marchio inglese non finiscono qui, perché quest’ultimo ha intenzione di lanciare un ulteriore SUV in collaborazione con i cinesi di Great Wall Motors.