WhatsApp anche in queste settimane è al centro dell’attenzione per le numerose fake news. Anche se l’attenzione pubblica è ora concentrata sulle questioni belliche in Ucraina e sui rispettivi scenari geopolitici, continuano sulla piattaforma di messaggistica istantanea le finte informazioni per il Covid.

WhatsApp, le fake news con i Green Pass in vendita a 100 euro

Le fake news di WhatsApp sul tema Covid hanno avuto nuova linfa da quando è stato introdotto in Italia l’obbligo di Green Pass rafforzato o l’obbligo vaccinale per la categoria degli over 50.

Per intercettare tutti coloro che sono scettici nei confronti del vaccino, gli hacker stanno proponendo finti Green Pass rafforzati sulla piattaforma di messaggistica istantanea. Il costo di queste finte certificazioni verde supera spesso la quota dei 100 euro.

Le truffe, in tale occasioni, sono dirette per i lettori. Cercando di attirare l’attenzione di coloro che hanno maggiore incertezza rispetto al vaccino, gli hacker di WhatsApp desiderano estorcere denaro agli utenti di WhatsApp. Non a caso, la richiesta di pagamento avviene con metodi non tracciabili o con l’ausilio delle criptovalute.

Sempre attraverso questi messaggi, i malintenzionati riescono ad entrare in possesso dei dati riservati degli utenti su WhatsApp o anche ad attivare servizi a pagamento sui piani tariffari TIM, Vodafone e WindTre.

Anche in questo caso, invitiamo tutti i lettori alla prudenza. Le uniche informazioni certe relative al Green Pass sono reperibili presso le autorità sanitarie nazionali o locali. In caso di messaggi sospetti su WhatsApp è necessario segnalare il tutto ai tecnici della chat.