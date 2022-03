Fino a quest’anno, non c’era modo di tenere traccia delle funzionalità e delle modifiche negli aggiornamenti mensili del sistema Play di Google. Ciò è cambiato a gennaio, quando Google ha lanciato un sito Web di supporto dedicato per enfatizzare le numerose modifiche incluse in ogni aggiornamento mensile. L’azienda ha annunciato oggi nuove funzionalità e aggiornamenti per la versione di marzo 2022.

L’aggiornamento del sistema di Google Play per marzo 2022, secondo la pagina di supporto aggiornata, fornirà risoluzioni di problemi significativi per la connessione del dispositivo, i servizi per gli sviluppatori e i servizi relativi alle utilità. Inoltre, il nuovo aggiornamento include un aggiornamento al profilo dei Servizi per i giochi di Play che semplifica agli utenti la modifica delle proprie impostazioni sulla privacy.

Google Play: l’aggiornamento è già disponibile

Ci sono numerose nuove modifiche al Google Play Store, inclusi aggiornamenti alla funzione Play-as-you-download, nuove funzionalità per il Play Pass (che di recente è stato esteso all’India) e i programmi Play Points e vari altri programmi di sicurezza, stabilità e miglioramenti e ottimizzazioni dell’accessibilità. Infine, l’aggiornamento di marzo 2022 migliora l’esperienza utente del dispositivo NFC/HCE e la ‘formazione sulle funzionalità’.

Nei giorni successivi, l’aggiornamento del sistema Google Play per marzo 2022 verrà distribuito su telefoni Android, tablet, dispositivi Android TV e Google TV, Wear OS e dispositivi Android Auto. Google afferma che il profilo aggiornato dei servizi per i giochi di Play, i miglioramenti ai dispositivi NFC/HCE e le correzioni di bug significative saranno disponibili con i servizi di Google Play v22.09, mentre gli aggiornamenti di Google Play Store saranno disponibili a partire dal 3 marzo con il Google Play Store v29.5.