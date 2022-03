WhatsApp sta testando una funzione in cui puoi reagire a un messaggio con un’emoji del cuore, simile ad una funzione che si trova sia su Facebook Messenger che su Instagram.

Meta possiede tutte e tre queste app di messaggistica, ma ci sono utenti che non hanno tutte queste app installate sui propri dispositivi.

Reagire ai messaggi è un modo utile per rispondere a qualcuno senza digitare una frase. Può informare il mittente che hai visto il messaggio, se non hai tempo per rispondere.

Attualmente in fase di test per l’app desktop di WhatsApp nella versione 2.2208.1, puoi provare la funzione su Windows 11 e macOS.

Instagram, Facebook e WhatsApp rientrano tutti sotto l’ala di Meta, la società madre guidata da Mark Zuckerberg.

Un nuovo modo di rispondere ai messaggi

Ogni app possiede delle peculiarità che le contraddistinguono. Ma in qualche modo, la maggior parte sembrano essere condivise ed utilizzate in massa dagli utenti. Anche se alcune funzionalità sembrano essere ottimmizzate meglio su piattaforme diverse, parlando di iOS e Android.

Le storie ne sono un ottimo esempio: non hanno senso per WhatsApp, ma si trovano nell’app nella scheda “Stato”. Ma per Instagram ha senso e funziona bene per i suoi utenti, in quanto è un ottimo modo per condividere foto e video.

Per le reazioni, è un’altra funzionalità in cui aiuta a rispondere rapidamente a un messaggio, senza usare la tastiera, e per WhatsApp ha senso.

L’acquisizione di funzionalità da altre app dovrebbe avvenire solo se funzionano per lo scopo previsto dell’app e con il modo in cui un utente interagisce con l’app in questione.

Sebbene le storie non abbiano funzionato per WhatsApp, le reazioni sì, quindi sarà interessante vedere quali altre funzionalità di Messenger e Instagram porteranno nei prossimi mesi.