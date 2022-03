Iliad e la promo da 5 gigabit in fibra, solo 15 euro al mese per sempre

Continua la grande ondata di nuove sottoscrizioni per quanto riguarda il gestore Iliad, il quale oltre alle promozioni mobili è riuscito ad andare più in alto. Dopo aver visto infatti il ritorno sul sito ufficiale di una delle vecchie promozioni per smartphone con 120 giga e con il 5G gratis, il provider ha scelto finalmente di venire fuori con la sua promozione in fibra ottica.

Stiamo parlando di una soluzione che lancia ufficialmente la rivoluzione di cui Iliad parlava durante i giorni precedenti al lancio. Si tratta quindi di un modo per lanciare il gestore verso nuovi orizzonti, i quali andranno quindi a superare la telefonia mobile, ambito nel quale il reato detiene ormai quasi 9 milioni di utenti attivi.

Grazie a questa nuova offerta, tanti utenti hanno deciso di abbandonare il loro gestore di fiducia per scegliere ancora una volta il provider proveniente dalla Francia ma italiano a tutti gli effetti.

Iliad: l’offerta del gestore costa solo 15,99 € al mese con tutto incluso e fibra a 5 Gbps

Secondo quanto riportato anche sul sito ufficiale, Iliad mette a disposizione il massimo nella sua nuova offerta. Si tratta di una sola promozione, la quale varia in base a se siete già clienti sullo smartphone o meno.

Nel primo caso, pagherete solo 15,99 € al mese per sempre, mentre nel secondo caso l’offerta salirà a 23,99 €. Si tratta di costi in entrambi i casi molto vantaggiosi, anche perché permettono di avere minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili sia italiani che internazionali. Inoltre ricordiamo che è compresa la fibra ottica fino alla velocità di 5Gbps. Inoltre è in regalo il nuovo router Iliadbox.