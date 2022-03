Dark Web: attenzione, non usate queste password per nessuna ragione al mondo!

Qualunque sia il contesto, che si tratti di social network o conti bancari, è fondamentale utilizzare una password complessa e ben composta. Al contrario, esistono delle parole segrete facilmente indovinabili nel Dark Web che vanno senza dubbio evitate. Quali sono? Ce le suggerisce Lookout, società attiva nel campo della sicurezza mobile.

Dopo aver letto questo articolo ci penserete due volte prima di utilizzare una password banale, soprattutto in questo periodo. Sembra infatti che la guerra in corso tra Ucraina e Russia porterà ad un sensibile aumento degli attacchi informatici in giro per il mondo.

Dark Web: le password pericolose più comuni, cosa non fare

Pertanto tale nuova possibile ondata non farà altro che peggiorare una situazione già di per sé complessa. Secondo l’ente no-profit Identity Theft Resource Center, il 2021 è stato un anno da record per i data breach negli Stati Uniti, cresciuti addirittura del 68 percento rispetto a due anni fa. Secondo Lookout, i casi di “furto” dal dark web coinvolgono in media l’80% degli utenti.

Le email rubate servono poi agli hacker di turno per ottenere l’accesso ad altri account online dello stesso utente e per effettuare furti d’identità. Ecco un elenco delle 20 password più comunemente trovate nel dark web grazie a data breach vari:

123456

123456789

Qwerty

Password

12345

12345678

111111

1234567

123123

Qwerty123

1q2w3e

1234567890

DEFAULT

0

Abc123

654321

123321

Qwertyuiop

Iloveyou

666666

Altro punto importante da non sottovalutare è l’uso della stessa password per tutti gli account. In tal modo si renderà semplice la vita ai criminali del dark web! Per evitare ciò, il National Institute of Standards and Technology dello U.S. Commerce Department consiglia di consultare liste di password già rubate da evitare e di usare più fattori di autenticazione.