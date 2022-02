Instagram non ha un’app dedicata per iPad sin dal suo inizio, e questo non sembra cambiare a breve. Il CEO di Instagram Adam Mosseri ha tentato di difendere questa scelta anche questo fine settimana su Twitter.

Questa non è la prima volta che Instagram è stato ‘richiamato’ per non aver creato un’app Instagram autonoma. Mosseri ha dichiarato l’anno scorso che un’app di Instagram sarebbe interessante, ma che Instagram ha “molto da fare”. Ha fornito una risposta simile nel 2020.

Instagram non sembra intenzionata a lavorare ad un’app per iPad

Mosseri ha scelto un approccio leggermente diverso per affrontare questo problema questa volta. In risposta al tweet di Marques Brownlee che criticava la mancanza di un’app per iPad, Mosseri ha affermato che Instagram riceve questa richiesta molto spesso, affermando anche che non ci sono abbastanza utenti iPad per giustificare il lavoro.

La risposta di Mosseri quasi si contraddice. Cerca di sostenere che non ci sono abbastanza utenti iPad per giustificare la creazione di un’app Instagram separata, nonostante il fatto che Instagram riceva questa richiesta frequentemente. Mosseri sembra essere consapevole di questo messaggio incoerente, come dimostra il fatto che ha scritto altri due tweet con più spiegazione.

Inoltre, secondo le stime degli analisti, Apple spedirà più di 51 milioni di iPad nel 2021. Sono sicuro che un numero significativo di quegli utenti iPad ha un account Instagram e apprezzerebbe un modo per utilizzare il social network che non richiede un web app. Al momento, dunque, non sembra che riceveremo un’app per iPad nel breve periodo nonostante molti utenti apprezzerebbero la scelta. Non ci resta che attendere i prossimi mesi per vedere se qualcosa si smuove.