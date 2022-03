Il servizio di cloud gaming Luna di Amazon, annunciato per la prima volta nel 2020, è stato accessibile come progetto di accesso anticipato per un numero limitato di utenti tramite un programma di ‘accesso anticipato’ solo su invito. Ora è ufficialmente disponibile negli Stati Uniti.

Il servizio di cloud gaming è stato lanciato ufficialmente negli Stati Uniti ed è ora disponibile per utenti Android, iOS, Chrome OS, macOS e Windows. L’abbonamento Luna+, che è l’offerta principale dell’azienda, costa 10 dollari al mese e fornisce l’accesso a oltre 100 giochi. Ci sono anche Family Channel e Ubisoft+ Channel per famiglie disponibili rispettivamente per 6 e 18 dollari al mese.

Amazon Luna è disponibile solo negli Stati Uniti

Coloro che si iscriveranno all’abbonamento a marzo, invece, riceveranno il servizio Luna+ a 6 dollari al mese e il canale Family a 3 dollari al mese. Coloro che si sono già iscritti al servizio manterranno la tariffa in vigore. A differenza di altri servizi di cloud gaming come Google Stadia, che consente agli utenti di acquistare singoli giochi per giocare, Amazon Luna richiede ai clienti di abbonarsi a canali forniti con i propri bundle di giochi.

Oltre ai canali Luna+ e Ubisoft+, l’azienda offre Prime Gaming Channel, che offre ai membri Amazon Prime una selezione di giochi gratuiti a cui giocare. È disponibile anche un canale retrò con giochi vintage. La società ha anche un canale Jackbox Games e sta introducendo una nuova funzione ‘Luna Couch’ che consente ad altri di unirsi al divertimento anche se non si iscrivono a Luna.

Inoltre, Amazon sta introducendo una nuova funzionalità per Luna che sfrutta Twitch offrendo supporto nativo per la trasmissione con un clic.