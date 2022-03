Negli ultimi giorni corre in rete la storia di un pilota chiamato ” The Ghost of Kiev ”, capace di doti di combattimento incredibili a bordo del suo caccia militare.

The Ghost of Kiev: Come è nata la leggenda

Dall’inizio del conflitto Russo Ucraino, le truppe si sono scontrate in terra come nei cieli. L’esercito Russo, di imponenti dimensioni, va in contro ai battaglioni di Kiev che si trovano in inferiorità numerica su tutti i fronti.

Inizia la battaglia e con essa giungono i primi resoconti sulle vittime civili e militari. La lotta si infiamma nei cieli tra i caccia Russi e Ucraini, dove si iniziano a vedere i primi abbattimenti da ambe le parti.

I cittadini iniziano a vociferare di un Caccia di Kiev che avrebbe abbattuto diversi velivoli del Cremlino, nonostante fosse in posizione di netta inferiorità numerica. Arrivano racconti che parlano di 15 aerei abbattuti dallo stesso pilota, in soli 5 giorni.

Questo pilota viene rinominato il fantasma di Kiev, qualcuno riesce addirittura a filmarlo e il sito ufficiale dell’esercito posta il video nei suoi canali ufficiali, ma…

La vera storia dietro il presunto filmato

Il filmato postato sui canali ufficiali dell’esercito russo, sarebbe in realtà una scena creata tramite un videogame chiamato Digital Combat Simulator, come riportato dal sito di notizie Open Online.

Curioso come l’esercito attraverso il canale Twitter ufficiale di Defense Of Ucraine, abbia rilanciato il filmato senza accorgersi di aver postato un falso.

Questo comunque non significa che questo grandioso pilota non esista, ma solamente che al momento non ci sono filmati a supporto della tesi. Tuttavia c’è chi giura di averlo visto in azione con i propri occhi. Altri suppongono si tratti di una trovata per dare coraggio e fiducia a cittadini e combattenti.

Mosca da parte sua ribatte affermando di non aver avuto nessuna perdita nei cieli territorio di guerra, e di aver già provveduto ad abbattere il fantasma di Kiev.

Ricapitolando in breve, non sappiamo se questo eroe esista, non si hanno prove video, non si conosce la sua identità, ma i russi lo avrebbero già abbattuto.