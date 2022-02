Purtroppo non c’è mai fine al rischio di ricevere truffe online. Hacker e cybercriminali hanno concentrato la loro attenzione sui conti bancari, che nelle ultime settimane sono stati esposti a grossi rischi.

Come tutti sanno il fenomeno del phishing è in rapida espansione e talvolta può essere talmente dissimulato da fuorviare anche gli utenti più esperti. Una delle banche che sta affrontando il problema è Intesa Sanpaolo. Molti clienti hanno già inviato reclami su ciò che sta accadendo. La frode contestata, tuttavia, non riguarda in alcun modo il gruppo finanziario italiano.

La banca è la parte lesa, come i titolari di un conto che vedono i loro soldi svanire nel nulla. Vediamo nello specifico come i cybercriminali stanno portando avanti questo furto aggravato dei risparmi di tanti cittadini.

Ecco la procedura seguita dai truffatori

Viene inviato un email che potrebbe sembrare una comunicazione della tua banca e invece si tratta di phishing.

Il nome scelto per ingannare le persone è quello di Intesa Sanpaolo che è venuta a conoscenza della procedura e ne ha informato tutti i correntisti.

Basterà infatti cancellare la posta in arrivo nella propria posta e soprattutto non cliccare per nessun motivo il link presente nella seconda parte del testo. In tal caso gli hacker avranno accesso a tutti i nostri dati sensibili e potranno accedere anche al nostro conto corrente.

Il testo è lo stesso del seguente:

“Caro cliente,

Siamo spiacenti di informarti che abbiamo deciso di sospendere le tue operazioni sul nostro sito e sulla tua carta in quanto hai ignorato la precedente richiesta di conferma della tua identità e attivazione dei servizi DSP2 che è ormai lo standard europeo.

Per riutilizzare la tua carta, ti preghiamo di confermare le informazioni fornite sul nostro sito al momento della tua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà al nostro sito nella sezione dedicata ai controlli.

È richiesto un aggiornamento di un giorno.

Vi ringraziamo in anticipo per il vostro tempo.

CLICCA QUI

Ti ricordiamo che fino al termine della verifica non potrai: Effettuare prelievi presso un bancomat o sul POS. Effettuare ricariche. Effettua pagamenti online o su POS.

Effettua bonifici”.