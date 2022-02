Alla vigilia della fiera Mobile World Congress di Barcellona, ​​Meta si è impegnata affinché i partner collaborino con l’azienda per dare vita alla sua visione del metaverso.

Quando Facebook ha annunciato che avrebbe cambiato il suo nome in Meta in ottobre, puntava sull’idea che il metaverso (un mondo virtuale di nuova generazione in cui le persone lavorano, giocano, imparano e si connettono con i loro amici e familiari in un mondo virtuale) sarà il futuro di Internet.

Ora bisogna solo garantire che le reti sottostanti su cui tutti facciamo affidamento ogni giorno siano sufficientemente forti ed efficienti per supportarlo. Meta è ben consapevole che questa non è una sfida che può affrontare da solo.

“Oggi siamo all’inizio della prossima transizione mentre costruiamo per il metaverso“, ha dichiarato lunedì il CEO di Meta Mark Zuckerberg in una dichiarazione. “Ma creare un mondo virtuale richiederà enormi progressi. Più grande di qualsiasi cambiamento graduale che abbiamo visto prima”.

Un passo alla volta

C’è un numero enorme di progressi tecnologici che saranno necessari per supportare le speranze ed i sogni di Meta per il metaverso. La maggior parte riguarda la capacità di elaborare quantità di dati complessi in ​​modo più rapido ed efficiente.

Zuckerberg ha aggiunto che creare il metaverso significherebbe creare un’infrastruttura di connettività in grado di evolversi alla stessa velocità della tecnologia e che richiederebbe la collaborazione con i partner affinché ciò avvenga. Meta è disponibile e disposto a supportare coloro che fanno progressi negli ecosistemi del metaverso per garantire che quante più persone possano partecipare a queste nuove tecnologie, ha affermato.

Meta è venuto a MWC quest’anno sperando di trarre vantaggio da molte partnership. È il posto giusto e il momento giusto, e molti non vedono l’ora di scoprire come si evolverà la questione. Tra l’altro, Meta ha annunciato lunedì che è già pronta a collaborare con la rete spagnola per costruire un Innovation Hub a Madrid.