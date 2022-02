Elden Ring è finalmente arrivato dopo una lunga attesa. Sebbene l’ultima opera di FromSoftware abbia ottenuto recensioni straordinariamente ottime, il gioco di ruolo ha diversi grossi difetti. Per cominciare, c’è un problema con i dati di salvataggio del gioco su PlayStation 5 che dovrebbe essere notato.

L’editore Bandai Namco ha dichiarato che se la tua console si spegne inaspettatamente mentre giochi a Elden Ring o metti la PS5 in modalità di riposo, “i dati salvati potrebbero non essere salvati correttamente”. Una soluzione è in lavorazione, ma per il momento, i giocatori PS5 dovrebbero salvare i loro progressi manualmente “uscendo regolarmente dal gioco”. Bandai Namco ha dichiarato che quando apri il menu con il pulsante Opzione e selezioni Esci dal gioco, i tuoi dati verranno salvati correttamente.

Elden Ring sta avendo un enorme successo

Per il momento, probabilmente è preferibile che i giocatori di PS5 escano e riavviino il gioco dopo aver completato un evento importante (i boss sembrano già essere già abbastanza difficili senza doverli combattere due volte) o aver visitato un checkpoint.

Il problema è più fastidioso di ciò che si pensa poiché Elden Ring non ha un pulsante di pausa. Durante una pausa, i possessori di PS5 potrebbero essere stati tentati di mettere la propria console in modalità di riposo, ma al momento non sembra una buona idea.

Bandai Namco afferma anche di lavorare per migliorare le prestazioni, in particolare su PC. Diminuzioni del framerate, lag, Anti-Cheat che non si avvia per alcuni account Steam e sensibilità del mouse troppo alta sono tra questi. L’editore non ha fornito un calendario per quando saranno disponibili le correzioni, anche se sono state già rilasciati alcuni aggiornamenti che hanno migliorato notevolmente le prestazioni su PC.