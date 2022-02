Grazie a un nuovo aggiornamento di Microsoft Teams, presto gli studenti potrebbero trovare molto più facile trovare lavoro. Il servizio di videoconferenza aggiungerà le tendenze del mercato del lavoro locale alla sua app Career Coach Microsoft Teams, consentendo agli utenti di scoprire quali opportunità sono disponibili dalle aziende nella loro zona.

Le tendenze saranno fornite direttamente da LinkedIn, il social network di proprietà di Microsoft che fornisce le informazioni più aggiornate per chi cerca lavoro in tutto il mondo. Secondo il post ufficiale sulla roadmap di Microsoft 365, l’aggiornamento è ancora in lavorazione ma dovrebbe essere disponibile per i membri di Teams in tutto il mondo entro la fine di febbraio 2022.

Microsoft Teams sarà prezioso per gli studenti

Lo strumento sarà disponibile sia per gli insegnanti che per i titolari di licenza del personale, il che implica che il pubblico di destinazione dell’aggiornamento sarà costituito da studenti universitari. Il Professional Coach sta già assistendo gli studenti nella selezione degli obiettivi di carriera in linea con le loro passioni, interessi e punti di forza, oltre a metterli in contatto con ex studenti, colleghi e insegnanti che possono supportarli nel loro percorso professionale.

L’annuncio è l’ultimo di una lunga serie di modifiche e aggiornamenti per Microsoft Teams, poiché l’azienda si impegna a renderlo il più prezioso possibile per i clienti. In modo simile all’annuncio di oggi, Microsoft ha recentemente dichiarato che sta sviluppando una nuova funzionalità che consentirà la visualizzazione dei profili LinkedIn in Teams.

I dati saranno visibili nelle chat personali, consentendo ai dipendenti di saperne di più sui propri colleghi, ad esempio, mentre organizzano un progetto o cercano assistenza per l’onboarding. Microsoft Teams continua a crescere in popolarità, con l’azienda che segnala che il servizio ha ora oltre 270 milioni di utenti attivi mensili.