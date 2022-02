Prime Video sta per presentare i nuovi contenuti che saranno aggiunti a marzo sulla piattaforma.

Tra i titoli che verrano presentati, ricordiamo lo show Lucy e Desi, in streaming il 4 marzo. Il nuovo documentario di Amy Poehler esaminerà le radici comiche di Lucille Ball e Desi Arnaz, riflettendo sulla loro vita sia davanti che dietro le telecamere. Lucy e Desi segneranno il terzo film di Poehler dopo Wine Country e Moxie di Netflix, e la sua prima collaborazione con Amazon.

Come se non bastasse, sempre il 4 marzo Amazon pubblicherà lo spinoff di The Boys, intitolato Diabolical. Sulla stessa scia di Invincible, lo spettacolo animato di supereroi darà uno sguardo più approfondito alle ingiustizie ritratte nella società, con i doppiatori Andy Samberg, Awkwafina, Antony Starr, Seth Rogen, Kieran Culkin e altri al timone. È una buona anteprima per The Boys Stagione 3, che debutterà quest’estate.

Infine, riceveremo altri episodi di Upload quando lo streamer uscirà la Stagione 4 il 4 marzo. Ecco l’elenco completo dei titoli in arrivo sulla piattaforma nelle prossime settimane.

Show e serie tv di Marzo 2022

The Hundred-Foot Journey (2014) The Proposal (2009)

Weekend At Bernie’s (1989) Prometheus (2012)

Chronicle (2012)

Confessions Of A Shopaholic (2009) Flightplan (2005)

The Tooth Fairy (2010)

Dead Poets Society (1989)

Lawless (2012)

Crash (2005)

Dirty Dancing 2: Havana Nights (2004) Blackfish (2013)

Prince Avalanche (2013) Coffy (1973)

Blacula (1972) Spaceballs (1987)

Be Cool (2005)

Scream, Blacula, Scream! (1973) Foxy Brown (1974)

Baby Sheba (1975)

Cotton Comes To Harlem (1970) Liar, Liar (1997)

Puss In Boots (2012)

Takers (2010)

4 marzo

Lucy and Desi (2022)

The Boys Presents: Diabolical (2022): Season 1

Upload (2022): Season 2

5 marzo

Pete the Cat (2022): Season 2, Part 4

10 marzo

Harina (2022)

25 marzo