Elden Ring ha ottenuto un punteggio della critica straordinariamente positivo, ma c’è un punto debole nel lavoro su PC. Principalmente sono problemi di lag, ma da allora è stata pubblicata una soluzione e lo sviluppatore si è impegnato a lavorare “costantemente” per migliorare le prestazioni per i giocatori su PC.

Secondo PC Gamer, la patch del primo giorno (v1.02) ha corretto gran parte dei lag, quindi ha decisamente migliorato le cose, anche se a volte ci sono ancora frame rate a scatti. Secondo una nota dello sviluppatore di Elden Ring, in termini di prestazioni, “cercheremo costantemente di ottimizzare il gioco in modo che possa essere giocato piacevolmente su vari ambienti e piattaforme PC”.

Elden Ring: lo sviluppatore migliorerà notevolmente il gioco con altri aggiornamenti

Un altro problema su PC è che il mouse è estremamente sensibile e un rimedio è in arrivo; dovrebbe essere disponibile nel “prossimo futuro”. Inoltre, lo sviluppatore afferma che sta “lavorando su alcune altre patch per i problemi” e su altri miglioramenti delle prestazioni, ed esprime rammarico per gli eventuali disagi causati ai giocatori.

Oltre al PC, viene introdotto un aggiornamento chiave per PS5 per evitare che i giochi salvati vengano danneggiati a causa dello spegnimento del sistema durante il gioco (o in modalità di riposo). Fino all’arrivo di tale correzione, i possessori di PS5 sono incoraggiati a “salvare il gioco manualmente lasciando il gioco regolarmente”.

Un’altra cosa da tenere a mente è che lo sviluppatore consiglia di mantenere aggiornato il driver della scheda grafica sul PC. In effetti, lo sviluppatore scrive che questa modifica da sola può “aumentare notevolmente le prestazioni”, quindi se non l’hai già fatto, vale la pena farlo.

Naturalmente, ci sono alcune buone notizie sul fronte delle prestazioni del PC in quanto i requisiti di sistema di Elden Ring non sono così onerosi come ci aspettavamo.