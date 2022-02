I possessori di vecchi cellulari Samsung saranno soddisfatti della notizia. Una delle caratteristiche più belle del Galaxy S22 sarà presto disponibile su altri modelli. Samsung ha introdotto una nuova funzionalità soprannominata ‘Elimina oggetti’ sui suoi smartphone della serie Galaxy S21 l’anno scorso. Questa funzione era precedentemente esclusiva degli ultimi telefoni di punta di Samsung, come la serie Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3 e la prossima serie Galaxy S22. Samsung, invece, desidera aggiungere alcuni prodotti all’elenco degli smartphone idonei.

In effetti, Samsung ha recentemente pubblicato un nuovo aggiornamento dell’editor di foto, portando la funzionalità ai precedenti telefoni Galaxy come le serie Galaxy S10 e Note 10, nonché al Galaxy A52. Questa funzione è inclusa nella versione 13.1.02.3 dell’app di fotoritocco, accessibile dal Galaxy Store.

Samsung: l’aggiornamento è disponibile nell’app Foto

Per chi non conoscesse la funzione ‘Elimina oggetti’, si tratta di uno strumento simile alla gomma magica vista sugli smartphone Pixel che permette di rimuovere facilmente dalle foto persone o oggetti indesiderati. Google ha rilasciato questa funzione per la prima volta sul suo smartphone Pixel 6 prima di renderla disponibile sui modelli precedenti. La funzionalità è stata recentemente migliorata con l’aggiunta della capacità di eliminare i riflessi e le ombre dalle immagini.

Per utilizzare Magic Eraser di Samsung, avvia l’app Galleria sul tuo telefono Galaxy e scegli la foto che desideri modificare. Ora, nella riga inferiore, tocca l’icona della matita per accedere all’editor di immagini. Quindi, nell’angolo in alto a destra, tocca il menu a tre punti e seleziona ‘Laboratori’ dall’elenco. Assicurati che gli interruttori Gomma per ombre e Gomma per riflessi siano attivati.

Infine, torna all’editor premendo di nuovo il pulsante del menu a 3 punti e selezionando ‘Cancella oggetti’ per visualizzare gli strumenti per cancellare oggetti, ombre e luci. Quindi, sulla tua foto, fai semplicemente clic sul pezzo da cancellare per farlo scomparire.