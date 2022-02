Il volantino che trony ha effettivamente deciso di mettere a disposizione degli utenti, propone i cosiddetti sconti fissi su ogni singolo prodotto incluso al suo interno, garantendo difatti la possibilità di risparmiare al massimo, senza doversi minimamente preoccupare della spesa finale.

Il meccanismo che troverete descritto nell’articolo, non si discosta troppo da quanto avevamo già visto in passato, rappresentando a tutti gli effetti una delle campagne più amate e discusse del mercato. Gli acquisti, come al solito del resto, potranno inoltre essere completati ovunque in Italia, ma non sul sito ufficiale, i prezzi sono attivi solamente nei negozi fisici.

Trony: questi sconti sono assurdi

Spendere poco con il volantino Trony è davvero possibile, grazie ad un meccanismo di vendita che privilegia gli utenti che vogliono aggiungere al proprio carrello due prodotti, risparmiando del 50% su un modello della coppia. La campagna promozionale, che ricordiamo essere in scadenza il 9 marzo 2022, rappresenta il giusto compromesso per avere il massimo con il minimo sforzo.

Il meccanismo non presenta limitazioni importanti, poiché basterà aggiungere al proprio carrello tutti i prodotti desiderati, ed in cambio ricevere una riduzione immediata del 50% sul valore finale di listino di uno della coppia; ricordatevi, infatti, che non sarà possibile applicare a piacimento lo sconto, ed inoltre non verranno emessi buoni o rimborsi postumi alla data d’acquisto.

Tutte le offerte sono perfettamente visibili al seguente indirizzo, in modo da conoscere prima di ricorrere all’acquisto, le possibili combinazioni.