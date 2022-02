I prezzi bassi attivati da Euronics possono davvero avvicinare moltissimi utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, oltre che di smartphone di ultima generazione. La campagna promozionale ripercorre esattamente le ultime linee guida delle precedenti soluzioni, attivandosi solo ed esclusivamente in specifici punti vendita in Italia.

Dovete sapere, infatti, che gli acquisti possono essere completati solamente in negozio, in particolar modo presso determinati negozi di proprietà di alcuni soci. Al momento in cui vi scriviamo, gli stessi prezzi non sono attivi online sul sito ufficiale, o da altre parti sul territorio nazionale. Coloro che vorranno acquistare, devono comunque sapere che è possibile affidarsi alla rateizzazione senza interessi, nel momento in cui dovessero spendere più di 199 euro.

Per i codici sconto Amazon, e per ricevere gratis anche le migliori offerte, ricordatevi del nostro canale Telegram ufficiale.

Euronics: le nuove offerte sono dietro l’angolo per tutti

All’interno della nuova campagna promozionale di Euronics si possono trovare anche numerose offerte speciali, in grado di spingere tutti i consumatori all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia. Il focus dell’azienda pare essersi riversato più che altro sui modelli di casa Samsung, sono infatti disponibili ottime riduzioni sui prodotti più in voga del brand in oggetto, a partire dal recentissimo Galaxy S21 FE, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 599 euro.

Nell’eventualità in cui vogliate cercare di risparmiare il più possibile, potete comunque decidere di fare affidamento sul Galaxy S20 FE, il cui prezzo finale si ferma a 379 euro, garantendo ugualmente discrete prestazioni generali. Tutte le restanti offerte del volantino sono raccolte direttamente al seguente link.