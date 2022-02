TikTok: non abusate dei social, navigando recate danni irreparabili all'ambiente

Ogni giorno passiamo infinite ore sul nostro smartphone in compagnia dei più noti social come Instagram e TikTok. Una volta puntati gli occhi sullo schermo, le ore passano inesorabilmente e così ci ritroviamo a sprecare lunghe giornate tra un balletto ed un lip synk. Ma ne vale davvero la pena? Assolutamente no. Soprattutto perché il tempo passato a guardare video di sconosciuti alla ricerca del successo mediatico, contribuisce a distruggere l’ambiente.

TikTok: attenzione a quanto e come utilizzate il vostro smartphone!

Ci spieghiamo meglio. Secondo una nuova ricerca condotta dalla società britannica Compare the Market che ha messo a confronto varie piattaforme online per capire quale sia responsabile di un livello maggiore di emissioni di CO2, TikTok è risultata la peggiore. Quest’ultima sembra essere prima a causa della maggiore impronta di carbonio. Un minuto passato sui social infatti equivale a 2,63 grammi di carbonio. Ciò significa che 5 minuti su TikTok producono ben 13 grammi di CO2 al giorno e 4,8 chili all’anno.

A tal proposito Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica, ha chiesto agli studenti: “Quando mandate inutili fotografie pensate al costo ambientale che hanno. Nessuno discute l’importanza di Internet. Come tutte le tecnologie se però è utilizzato senza sobrietà è deleterio.”

Allo stesso modo, anche Brett Mifsud, direttore generale energia di Compare the Market ha dichiarato: «I social media sono fortemente integrati nella nostra vita quotidiana. Sono importanti per tenerci in contatto con la nostra famiglia e i nostri amici, oltre che per passare il tempo libero o tenerci informati sull’attualità. Quello di cui la maggior parte delle persone non si rende conto è l’entità dell’impatto che le nostre abitudini sui social media stanno avendo sul pianeta. Come ogni tecnologia, l’utilizzo dei social ha un impatto ambientale molto più alto di quanto si possa pensare».

Non dimentichiamo che oltre TikTok, anche gli altri social recano gravi danni all’ambiente. Tra questi: