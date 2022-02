L’Unione Europea ha annunciato l’intenzione di porre fine alla vendita di veicoli inquinanti entro il 2035, un obiettivo ambizioso che inserirebbe le auto ibride nell’elenco delle specie in via di estinzione e inaugurerebbe un rapido e drammatico passaggio ai modelli completamente elettrici.

La Commissione europea ha dichiarato che vuole richiedere all’industria automobilistica di ridurre le emissioni medie delle auto nuove del 55% entro il 2030. Un’ulteriore riduzione al 100% entro il 2035, significa effettivamente che tutte le auto nuove immatricolate da quell’anno in poi devono essere ad emissioni zero.

L’Europa vuole essere il primo continente a essere climaticamente neutrale nel 2050.

Le modifiche proposte alle regole fanno parte di un pacchetto molto più ampio volto a spingere l’Unione Europea verso il suo obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

Per facilitare il passaggio alle auto elettriche, la Commissione ha affermato che richiederebbe ai 27 Stati membri dell’UE di espandere la capacità di ricarica dei veicoli. Saranno installati punti di ricarica ogni 60 chilometri (37,3 miglia) sulle principali autostrade e l’aliquota minima per benzina e gasolio verrà aumentata.

L’industria automobilistica svolge un ruolo fondamentale nell’economia europea, rappresentando il 7% del prodotto interno lordo e sostenendo 14,6 milioni di posti di lavoro nella regione. Ma i trasporti sono l’unico settore in cui le emissioni di gas serra sono in aumento e nel 2017 i veicoli stradali hanno rappresentato il 21% delle emissioni di CO2.

Le case automobilistiche hanno appreso la notizia e molte hanno annunciato negli ultimi mesi piani ambiziosi per aumentare la produzione di veicoli elettrici. Gli investitori hanno premiato le società più ambiziose aumentando i prezzi delle loro azioni.

Volkswagen, che possiede marchi tra cui Audi e Porsche, ha dichiarato che vuole che i veicoli elettrici rappresentino il 50% delle sue vendite entro il 2030. Entro il 2040, la più grande casa automobilistica europea prevede di vendere solo veicoli a emissioni zero nei suoi principali mercati, che includono gli Stati Uniti e la Cina.

Ford ha annunciato l’intenzione di vendere solo veicoli elettrici per i clienti in Europa entro il 2030. Renault, Volvo, BMW e il proprietario di Mercedes-Benz, hanno delineato i propri programmi per aumentare la produzione di auto più green.

Tuttavia, molte case automobilistiche dovranno accelerare i loro piani per raggiungere gli obiettivi dell’UE, che sono tra i più aggressivi al mondo. Per bilanciare le emissioni generate nel 2030 dai veicoli con motori a combustione interna, compresi gli ibridi, le case automobilistiche dovranno vendere un sacco di auto elettriche.

La Gran Bretagna ha annunciato l’anno scorso che avrebbe vietato la vendita di nuove auto a benzina e diesel a partire dal 2030, mentre le vendite di alcuni nuovi ibridi proseguiranno fino al 2035.

Tuttavia, il tempo è essenziale. Todts ha affermato che le case automobilistiche devono muoversi rapidamente per aiutare a risolvere la crisi climatica.