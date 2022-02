Spendere poco con Coop e Ipercoop potrebbe essere davvero molto più semplice del previsto, grazie ad una campagna promozionale che non ha rivali sul territorio nazionale, data la presenza di prezzi decisamente concorrenziali ed alla portata di tutti.

Il volantino che troverete poco sotto, è infatti stato attivato nei vari negozi fisici in Italia, ma non direttamente online sul sito ufficiale. Coloro che vorranno completare l’acquisto, di conseguenza, saranno costretti a recarsi personalmente in un punto vendita, per avere la certezza di risparmiare al massimo delle proprie possibilità.

Coop e Ipercoop: nuove offerte dai prezzi sempre più bassi

Coop e Ipercoop non finisce mai di stupire, e riesce a proporre al pubblico italiano una campagna promozionale con al centro la possibilità di acquistare un Apple iPhone 13, un prodotto dalle prestazioni veramente incredibili, in vendita ad un prezzo finale che si aggira attorno agli 879 euro, considerando il modello con circa 128GB di memoria interna.

Coloro che invece vorranno approfittare di un dispositivo decisamente più economico, potranno fare affidamento sul Realme C25Y, un terminale da soli 149 euro, pronto a garantire prestazioni più che adeguate per la fascia di prezzo di posizionamento.

Se volete i dettagli dell’ottimo volantino di Coop e Ipercoop, dovete collegarvi il prima possibile a questo link.