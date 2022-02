Una tassa dell’importo di 10€ sarà introdotta da Paypal, riguarderà i conti che gli utenti non utilizzano per diverso tempo.

Arriva una tassa inaspettata

Paypal, la famosa società statunitense che offre servizi di pagamento digitale e di trasferimento di denaro, sta per inserire una nuova tassa che potrebbe contrariare molti utenti.

Dal 1999 quando fu fondata da Confinity è entrata a fare parte della quotidianità di molti di noi, per agevolare nei pagamenti Online.

In Italia ha subito spopolato, offrendo servizi finanziari ai propri clienti, operando quale istituto di credito.

Un successo dovuto in particolare alla sua politica di protezione sugli acquisti, molto apprezzata.

Seppur la maggioranza degli iscritti utilizza spesso i servizi di pagamento, ci sono tuttavia un certo numero di conti che non vengono usati spesso.

La tassa che sta per essere introdotta riguarda proprio questa ristretta cerchia di utenti, vediamo nel dettaglio cosa cambia.

PayPal: tassa sui conti inutilizzati

A partire dal 6 maggio 2022 cambiano i termini degli accordi tra PayPal e gli utenti.

Una delle novità più importanti riguarda il cambio di sede legale, che da UK si sposta in Lussemburgo.

In questo aggiornamento sarà anche introdotta la tassa di 10€, relativa ai conti inutilizzati da più di 12 mesi.

La mora di 10€ sarà addebitata sul conto PayPal a partire dal dodicesimo mese di inattività.

Il costo verrà addebitato sui conti dei venditori già a partire da ottobre 2022, mentre sui conti personali si attenderà un anno ovvero a ottobre 2023.

Per continuare a usufruire dei servizi tutti gli utenti saranno costretti ad accettare i nuovi termini di servizio.

In caso non siate d’accordo e non volete più utilizzare PayPal è possibile richiedere la chiusura del proprio account. Attraverso il seguente link potete avere maggiori informazioni a riguardo.

In ogni caso non dovrebbe essere un problema aggirare il nuovo regolamento.

Durante il periodo di 12 mesi possiamo semplicemente effettuare qualche ricarica telefonica saltuariamente. Così facendo sul nostro conto risulteranno transazioni e quindi qualche attività, impedendoci di incorrere nella mora per inutilizzo.