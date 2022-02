Uno dei metodi di pagamento più famosi del globo è senza dubbio PayPal, il mediatore di transazioni ha infatti conquistato gli utenti grazie al proprio servizio che mette al sicuro i clienti durante gli acquisti online offrendo la garanzia di rimborso della transazione in caso di truffa al piccolo costo di una commissione, rivendicando poi le problematiche in merito alla truffa da dover affrontare.

Questo servizio offerto ha portato all’apertura di numerosissimi conti, sfruttati per gli acquisti ma anche per scambi di denaro immediati, alcuni di essi però hanno finito nel tempo con l’andare in latenza, ovvero in lunghi periodi di disuso concomitanti magari all’assenza di una vera e propria necessita del servizio.

Tale contesto non ha portato a grossi cambiamenti nell’ultimo decennio, fino ad ora a quanto pare, infatti PayPal ha annunciato un cambio di Policy importante che dal 6 Maggio 2022 cambierà le carte in tavola.

Tariffa in caso di disuso del conto PayPal

La novità che più storcere il naso, soprattutto agli utenti meno attivi, annoverata nei numerosi cambiamenti è quella che prevede il pagamento di un canone di dieci euro, che verrà addebitato in automatico sul metodo di pagamento principale, in caso di non uso del conto per un periodo di 12 mesi consecutivi, si tratta della prima volta in cui PayPal parla di canone da pagare per il proprio conto.

La fortuna è che questa nuova condizione entrerà in vigore sui conti dei venditori da ottobre 2022 e sui conti personali da ottobre 2023, dunque avete ancora molto tempo per attivarvi, PayPal comunque considererà accettate le nuove condizioni per tutti coloro che continueranno ad usare la piattaforma oltre il 6 Maggio.