Ha dell’incredibile quanto accaduto ad un uomo padre di due bambini residente in Francia, l’uomo preoccupato per l’uso esagerato da parte dei figli dei propri smartphone, soprattutto l’uso legato ai social durante la notte, ha deciso di interrompere la connessione a internet utilizzando un disturbatore di frequenza in gergo specifico wave jammer, ora rischia fino a sei mesi di carcere.

La vicenda grottesca

L’uomo voleva mettere la parola fine all’uso esagerato e preoccupante dei figli dei propri smartphone, dunque ha ideato un piano che a quanto pare ha funzionato a regola d’arte, anche troppo, il disturbatore di frequenza ha si interrotto la connessione wifi nella sua casa, ma ha anche interrotto quelle dei vicini, di tutto il comune e del comune limitrofo, fattore che ha ovviamente fatto scattare l’allerta delle altre persone che hanno accusato il disservizio facendo scattare le indagini.

A risultare praticamente sospetto era il fatto che la connessione veniva a mancare tutte le sere con cadenza regolare, dalle 00:00 fino alle 3:00 di notte, ecco dunque che l’Agenzia nazionale delle frequenze (ANFR) sfruttando appositi strumenti ha rintracciato l’uomo il quale ha poi in seguito confessato sottolineando di non immaginare una tale portata da parte dello strumento, ora rischia sei mesi di carcere ed una multa da 30.000 euro.

Il fatto è alquanto grottesco ma invita a riflettere su una tematica decisamente non banale, la dipendenza dai social che investe soprattutto gli adolescenti, fenomeno che in questo caso ha spinto un padre di famiglia a intervenire con le maniere forti, forse troppo.