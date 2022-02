In occasione della festa degli innamorati del 14 febbraio, l’operatore telefonico Vodafone aveva offerto in regalo tre mesi di visione su Netflix ad alcuni clienti con attiva l’offerta Vodafone Infinito con già illimitati. Tuttavia, si potrà sfruttare questa iniziativa anche con altre offerte mobile.

Vodafone regala tre mesi di Netflix con alcune offerte mobile della serie Infinito

Come già accennato, per San Valentino l’operatore telefonico rosso ha dato la possibilità ad alcuni clienti di avere tre mesi di visione gratuiti su Netflix. Per usufruire di questa iniziativa, gli utenti dovevano però avere attiva un’offerta della serie Infinito con giga illimitati e attiva fino al 7 febbraio.

Tuttavia, potranno aderire a questa iniziativa di Vodafone anche i clienti con attiva l’offerta mobile Vodafone Infinito 2 Mesi o comunque con una delle offerte Infinito temporanee, a patto che la attivino non oltre il 22 febbraio. Per avere i tre mesi di Netflix gratis, basterà cliccare sul banner dedicato presente solitamente nell’app ufficiale MyVodafone.

L’offerta Vodafone Infinito 2 Mesi include tutto illimitato. Abbiamo infatti minuti di chiamate verso tutti, SMS verso tutti e giga senza limiti per due mesi. Dopo questo periodo di tempo, l’offerta sarà disattivata in automatico. Le offerte Infinito con durata temporanea sono promo che vanno ad aggiungersi alle offerte già attive sulla propria SIM.

Vi ricordiamo che gli utenti interessati potranno dunque attivare tre mesi di visione gratuita a Netflix scegliendo il Piano Standard che include la visione dei contenuti con una risoluzione massima in HD e che consente fino a 2 dispositivi connessi contemporaneamente.