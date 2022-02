Serie TV: è un viavai continuo! Ecco i nuovi titoli e quelli che verranno cancellati

Sulle piattaforme di streaming come Netflix il viavai è assicurato. Come ben sappiamo, per far spazio ai nuovi arrivi è sempre necessario eliminare svariate opere. Tra serie tv che vanno e vengono, vi è molta confusione. A tal proposito siamo qui per aiutarvi a fare il punto della situazione degli ultimi giorni.

Serie TV: novità e cancellazioni del mese

Iniziamo questa scalata con “Billions”, del gruppo Paramount, la quale è stata rinnovata per una settima stagione. Stessa storia vale per “Super Pumped”, che si aggiornerà con una season 2 dedicata a Facebook. Confermata anche “Halo” con una seconda parte e nuovi episodi per “1883”. ABC invece comunica la cancellazione di “Promised Land”. Quest’ultima però si sposta su HULU, piattaforma che rinnoverà anche “How I Met Your Father” per una attesissima seconda stagione da 20 episodi.

Rinnovata anche “The Gilded Age” su HBO la quale arriverà con una seconda stagione dopo il debutto da manuale. Previsti rinnovi anche per “Joe Pickett” (seconda stagione, Spectrum). Al contrario, “Love, Victor 3″ si avvicina sempre più all’ultima stagione, mentre Amazon Prime Video ha rinnovato “Reacher”.

Tra le novità vi sono poi “Euphoria”, “Yellowstone”, “Somebody Somewhere”, “The Game” e “Mayor of Kingstown”. Disney+ ha portato avanti invece “Dottoressa Doogie”.