Il 2022 si è aperto con mille novità per il Digitale terrestre, ormai entrato nel vivo del primo passaggio tecnico che lo porterà al definitivo switch off verso lo standard DVB-T2, probabilmente entro la fine del 2023.

Il mese e l’anno si aprono con il “refarming di frequenza” nelle regioni del nord Italia (Chi tutti i dettagli e le date): le emittenti televisive stanno progressivamente spostando frequenza, per liberare quelle già assegnate nel 2018 alle compagnie telefoniche per il 5G.

Oltre alla frequenza, molti di questi televisori stanno cambiando anche la codifica: da Mpeg-2 a Mpeg-4. Alcuni, invece, hanno chiuso i battenti mentre altri, come Paramount Network e Spike del gruppo americano ViacomCBS, hanno abbandonato il Digitale Terrestre per passare a Internet. Lo hanno fatto lasciando liberi i numeri LCN, prontamente assegnati ad altre emittenti come la nuova Twentyseven di Mediaset.

Con tutti questi cambiamenti in così poco tempo molti fanno fatica a stare al passo, anche i tecnici, gli antennisti e gli installatori che spesso vengono chiamati da utenti inesperti quando un canale scompare.

Per rimanere a passo con le frequenze, ecco l’elenco aggiornato dei canali TV del Digitale Terrestre.

Elenco completo nuove frequenze

1 Rai 1

2 Rai 2

3 Rai 3 Regione TGR

4 Rete4 HD in conflitto LCN con Rete4 (provvisoria)

5 Channel5 HD in conflitto LCN con Channel5 (provvisorio)

6 Italia1 HD in conflitto tra LCN e Italia1 (provvisorio)

7 LA7

8 TV8

9 NUOVO

10 Emittente locale

11 Emittente locale

12 Emittente locale

13 Emittente locale

14 Emittente locale

15 Emittente locale

16 Emittente locale

17 Emittente locale

18 Emittente locale

19 Emittente locale

20 20 Mediaset HD in conflitto tra LCN e 20 Mediaset (provvisorio)

21 Rai 4

22 Iris / Iris (provvisorio)

23 Rai 5

24 Rai Film

25 Premio Rai

26 Cielo

27 27 Ventisette / 27 Ventisette (provvisorio)

28 TV2000

29 LA7d

30 La5 / La 5 (provvisorio)

31 Tempo reale

32 CQ

33 Rete alimentare

34 Cine34

35 Messa a fuoco

36 RTL 102.5

37 GM24.IT

38 GIALLO

39 TOP criminalità

40 Boing

41 K2

42 Rai Gulp

43 Rai Yo Yo

44 frisbee

45 Boing Plus

46 Cartoonito

47 Super!

48 Rai News 24 / Rai News 24

49 Mediaset Italia Due

50 Sky TG24

51 TGCOM24

52 DMAX

53 Italia 53 (Casa Italia 53)

54 Storia della Rai

55 Mediaset Extra

56 HGTV – Casa&Giardino

57 Rai Sport + HD

58 Rai Sport

59 Andamento motorio

60 SPORTITALIA

61 SoloCalcio (in streaming via HbbTV)

62 DONNA SPORT TV (DONNA TV)

63 GO-TV

64 SUPERTENNIS

65 ALMA TV

66 RADIO 105

67 R101 TV

68 Canale distinta base

69 Deejay TV

70 RadioItaliaTV

75 CAMPIONE TELE (Svi Svizzera Italiana)

82 LCN82 (Salute e Natura) / Salute e Natura * Attivo solo in alcune regioni *

83 CANALE ITALIA 83

84 CANALE ITALIA 84

Test 100 HEVC main10 (visibile solo su decoder / TV DVB-T2 HEVC main10)

101 PROVA RaiUno (Lazio); Francia 2 HD (Valle d’Aosta); Rai 3 TGR Emilia Romagna (Veneto ed Emilia Romagna)

102 PROVA RaiDue (Lazio); RTS Un HD (Valle d’Aosta)

103 PROVA RaiTre (Lazio); Rai 3 Bis (Friuli Venezia Giulia); Rai Bolzano (Alto Adige); TV5

MONDE EUROPE (Valle d’Aosta)

104 Rete4

105 Canale5

106 Italia 1

107 LA7

108 TV8

109 NUOVO

120 20 Mediaset

121 Italia 121

122 RETECAPRI

123 CANALE ITALIA

124 Italiano Art 124

125 Italiano Art 125

126 Italia 126

127 Italia 127

128 GOLD TV ITALIA

129 IL 4 ITALIA

130 CANALE 24

131 RETE ITALIA

132 LINEAGEM

133 ART INVESTIMENTI

134 Italia 134

135 Italia 135

136 Italia 136 (Arte Italia 125)

137 INLINEA TV

138 ITALIA ACQUA

138 Deluxe 139

140 LINEA ITALIA

141 Italia 141 (Italia 53)

142 ITALIA 142 (Casa Italia 142)

143 Italia 143 (Italia 135)

144 ORLER TV

145 PADRE PIO TV

146 Scuola Rai

147 FUOCO TV

148 Italia 148 (Italia 127)

149 Casinò di Capri’

150 ITALIA 150

151 EPQA

153 TV 153

154 Italia 154 (Italia 126)

155 ITALIA 160

156 Italia 156 (Art Italia 124)

158 RADIO BACIO BACIO TV

159 ITALIA 159

160 ITALIA 160

161 Italia 161 (Italia 121)

162 CANALE 162

163 CANALE 163

164 Italia 164 (Italia 134)

165 CANALE 165

166 Mediatext.it (CANALE ITALIA)

167 VH1

169 LA 9 / LA 9 HD

177 ODEON 24 / Odeon 24

178 STUDIO LIVE * Attivo solo in alcune regioni *

180 TGNORBA24 * Attivo solo in alcune regioni *

182 SHOPPING DONNA 182 * Attivo solo in alcune regioni *

183 RADIO BRIKINA TV * Attivo solo in alcune regioni *

200 HEVC main10 test (visibile solo su decoder / TV DVB-T2 HEVC main10)

203 Rai 3

204 PROMO FOOD (GOLD TV ITALIA)

205 PROMO TRAVEL (LA 4° ITALIA)

206 PROMO HOME (CANALE 24)

207 PROMO LIVING (RETE ITALIA)

208 PROMO VITA (LINEAGEM)

209 PROMO SHOPPING (TV FUOCO)

220 PROMO MUSICA (LINEA ITALIA)

221 CANALE IT

222 Amici per l’Italia

Alcuni canali rimarranno provvisori

Molti dei canali, sia radiofonici che televisivi, presenti in questo elenco riportano la dicitura “Provvisoria”. Si tratta di canali che stanno per “cambiare qualcosa“: di solito è la frequenza o la codifica o, in alcuni casi, anche il numero LCN.

Infine, l’acronimo HbbTV sta per “Hybrid Broadcast Broadband TV“. I canali di questo tipo non vengono trasmessi via radio, ma via Internet, quindi per vederli è necessario avere un televisore compatibile con questo standard e collegarlo al router internet di casa.