Poste Italiane: truffa sulle Postepay e milioni di euro scomparsi

Tutte le volte che si tira in ballo il nome di Postepay, lo si fa per esaltare le sue qualità e tutti i servizi messi a disposizione.

La celebre carta prepagata infatti è conosciuta in tutti Italia ampiamente da diversi anni proprio per via delle sue opportunità concesse agli utenti. Purtroppo però molto spesso si parla anche di alcune problematiche, le quali, è da chiarire, non appartengono assolutamente alla negligenza eventuale di Poste Italiane. Le truffe sono sempre sul piede di guerra e cercano nuovi utenti da ingannare. Un altro messaggio phishing sarebbe girando da diversi giorni parlando di un blocco del conto che in realtà non esiste. L’unico modo per aggirarlo sarebbe quello di inserire le proprie credenziali d’accesso. L’obiettivo però è solo quello di derubarvi dei vostri soldi in poco tempo.

Postepay: questo è il messaggio che dovete evitare

Gentile cliente (nome e cognome),

Ti comunichiamo che l’accesso e le funzioni del tuo conto Postepay Poste Italiane sono state temporaneamente disabilitate.

Questa misura è stata presa perchè hai ignorato la nostra precedente richiesta di effettuare la verifica obbligatoria del tuo profilo Online Banking.

Prima che riabilitiamo l’uso della tua carta abbiamo bisogno che ci confermi la tua identità compilando una serie di dati già inseriti sul nostro sito al momento della tua registrazione sul portale di Intesa.

Ti invitiamo a cliccare sul bottone seguente e seguire le indicazioni.

PROCEDI

Tieni presente che l’accesso ai servizi Intesa (tra quali, prelievi e pagamenti) e il loro utilizzo sono limitati finchè l’aggiornamento non viene effettuato correttamente.

Rimaniamo a tua disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento e informazione!