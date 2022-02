Postepay: la truffa incalza, utenti ingannati e soldi portati via

Le truffe non dormono mai così come coloro che cercano di idearle sempre più simili a comunicazioni da parte di veri e propri colossi del mondo delle banche. Postepay è la carta che questa volta è stata utilizzata, sfruttandone il nome, per truffare i clienti che magari ne hanno una in tasca.

Secondo quanto riportato ultimamente, sarebbero state numerose le segnalazioni riguardanti un messaggio proprio da parte di Poste Italiane e Postepay. Diciamo subito che si tratta di un tentativo di phishing, ovvero di un messaggio che finge di essere una comunicazione reale da parte della banca ma che in realtà a obiettivi ben precisi. Questi consistono nell’ottenere le credenziali di accesso dei clienti del gruppo bancario, in modo da poter entrare sui loro conti.

Postepay: questo è il messaggio dal quale dovete assolutamente tenervi alla larga

Gentile cliente (nome e cognome),

Ti comunichiamo che l’accesso e le funzioni del tuo conto Postepay Poste Italiane sono state temporaneamente disabilitate.

Questa misura è stata presa perchè hai ignorato la nostra precedente richiesta di effettuare la verifica obbligatoria del tuo profilo Online Banking.

Prima che riabilitiamo l’uso della tua carta abbiamo bisogno che ci confermi la tua identità compilando una serie di dati già inseriti sul nostro sito al momento della tua registrazione sul portale di Intesa.

Ti invitiamo a cliccare sul bottone seguente e seguire le indicazioni.

PROCEDI

Tieni presente che l’accesso ai servizi Intesa (tra quali, prelievi e pagamenti) e il loro utilizzo sono limitati finchè l’aggiornamento non viene effettuato correttamente.

Rimaniamo a tua disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento e informazione!