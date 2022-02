Gli smartphone della categoria medio gamma non sono provvisti della fotocamera periscopica. Un accessorio importante che ci consente uno zoom ottico da 5x o 10X.

Lasciamo un briciolo di gloria ai modelli premium

I prezzi degli smartphone premium come iPhone, Galaxy S, Fold sono decisamente alti. La qualità proposta è indiscutibile, ma rappresentano uno sforzo economico importante in relazione allo stipendio medio italiano.

Come abbiamo raccontato in un precedente articolo che potete trovare qui, anche nei medio gamma troviamo caratteristiche sempre più performanti come i processori più potenti dell’anno precedente, a prezzi che si aggirano sui 400€.

Una domanda che tanti utenti si sono posti è: perché per avere uno zoom ottico, da camera periscopica, bisogna optare per un top come S22 ultra o pari classe?

Seppur scontato che a un piccolo prezzo ci siano dei compromessi e non si può avere tutto, il periscopio nella quasi totalità dei casi è sempre stata una feature esclusiva dei modelli premium.

La filosofia di marketing che sembra primeggiare, racchiude l’idea che certe funzioni debbano essere prerogative dei soli top di gamma.

Nonostante questo c’è stato qualche produttore che ha provato a inserirla negli smartphone più economici. Vediamo di chi si tratta….

Quali Smartphone medio gamma montano una fotocamera periscopica con zoom ottico?

In passato abbiamo avuto qualche caso di brand che ha implementato uno zoom ottico su Smartphone meno costosi.

Xiaomi per esempio rilasciò una versione del Mi10 lite zoom edition, che tuttavia non venne commercializzata in Europa ma solo in Cina. Montava una fotocamera periscopica da 5X, esattamente come Realme fece col modello X3 superzoom.

Il Realme X3 Superzoom veniva proposto in ultima battuta a prezzi che oscillavano tra i 350 e i 400.

Qui più che davanti a un medio gamma, ci troviamo di fronte un top a prezzo contenuto.

Un errore che spesso commettiamo è quello di valutare lo zoom ibrido come uno zoom ottico.

La differenza è importante in quanto il primo è un risultato ottenuto combinando l’elaborazione fotografica di più sensori per riuscire ad ottenere un ingrandimento dignitoso che tuttavia non regge il confronto con la camera periscopica.

Lo zoom ottico periscopico è una feature molto apprezzata dagli utenti, ci auguriamo quindi nel breve di vedere questi sensori approdare anche nel segmento dei medio gamma.