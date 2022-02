Una vera e propria lotta tra brand per aggiudicarsi le fette del mercato, nascono i quasi top di gamma, super smartphone a piccoli prezzi!

Alte prestazioni a prezzi contenuti

Negli ultimi tempi abbiamo assistito a un susseguirsi di presentazione di smartphone medio gamma.

Tutti nella loro fattispecie cercano di ritagliarsi una spazio nel mercato, offrendo qualità e prestazioni adeguati al prezzo proposto.

Capita che i vari produttori puntino maggiormente su un aspetto rispetto ad un altro, per catturare l’attenzione del consumatore.

Quando cerchiamo un nuovo smartphone ci focalizziamo sulle caratteristiche che più rispecchiano il nostro utilizzo.

C’è chi è appassionato di foto e cerca un dispositivo con un comparto fotocamere di buon livello, come chi è appassionato di gaming punterà piuttosto a un processore potente.

Per cercare di accontentare tutti gli utenti, senza dover spendere grosse cifre per dei top di gamma, i produttori fanno a gara a chi offre di più sulla fascia media.

Abbiamo assistito in questa categoria a un vero boom prestazionale, fino a trovare smartphone che si avvicinano sempre più a dei dispositivi premium.

In particolare è ora frequente trovare cellulari che montano processori top di gamma dell’anno precedente, come lo Snapdragon 870 o lo Snapdragon 888 a prezzi veramente vantaggiosi. In questa circostanza si è quindi creata la categoria dei “quasi top di gamma”.

Cosa offre il mercato il mercato smartphone dei quasi top di gamma?

Solitamente, si tratta di dispositivi con prezzi che oscillano tra i 300 e i 400 euro. Al momento i più gettonati, giusto per citarne alcuni, sono il Realme Gt Neo 2 (320€ su eBay), lo Xiaomi poco phone F3, il Motorola G100 e G200.

I primi 3 sono accomunati dallo Snapdragon 870, un 865 rivisitato con anche il 5G, mentre il G200 monta CPU 888+.

Nonostante il più costoso dei 3, il Motorola G200, sfiori appena i 400 euro, troviamo dei buoni display Amoled salvo per il G100 che offre un LCD IPS con refresh rate a 144 Hz.

Sul comparto fotocamere la qualità offerta è notevole, in particolare col Gt Neo 2.

Considerata la soglia di prezzo presa in considerazione possiamo affermare che si tratta di ottimi compromessi, con dei dispositivi fluidi e performanti che non hanno nulla da spartire con i medio gamma di qualche anno fa.

Se non siete interessati ad avere il modello premium del vostro Brand preferito dovreste valutare bene l’acquisto di uno di questi modelli.