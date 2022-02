L’Italia sta lavorando a una riforma per rendere più facile per i lavoratori il pensionamento anticipato senza gonfiare quello che è già il secondo conto pensionistico più alto d’Europa, poiché l’aumento del costo dei prestiti alimenta le preoccupazioni per l’enorme debito pubblico del paese.

Il governo di Mario Draghi vuole iniettare maggiore flessibilità nel sistema, hanno affermato i funzionari, evitando il destino di una riforma impopolare del 2011 che ha aumentato notevolmente l’età pensionabile ma è stata sospesa nel 2018 dopo un contraccolpo.

Draghi punta a concludere un accordo con i sindacati nazionali sulla riforma entro la fine di marzo, con un incontro chiave tra i massimi ministri e i sindacati la prossima settimana. Dovrà anche ottenere il sostegno della coalizione, il che significa che l’ex capo della Banca centrale europea deve affrontare difficili negoziati.

Il ministro del lavoro Andrea Orlando ha detto a Reuters che la riforma non sarebbe valida per tutti. “Si terrà conto delle diverse aspettative di vita, della situazione dei lavoratori domestici e delle donne e del fatto che la vita lavorativa spesso non è continua“, ha affermato.

Una riforma per anziani, disabili e persone con lavori faticosi

Con una delle popolazioni più anziane del mondo, l’Italia spende più di qualsiasi altro paese europeo per le pensioni tranne la Grecia, secondo i dati Eurostat. Secondo il Tesoro, la bolletta delle pensioni di Roma ha raggiunto nel 2020 il 17% record della produzione nazionale.

Questo approccio ha il sostegno dei sindacati. Quello che sarà più difficile da mettere d’accordo è quanto saranno ridotte le pensioni per chi riesce a lasciare il lavoro prima del tempo.

Roma prevede di ampliare i meccanismi già in essere che permettano la pensione anticipata a disoccupati, disabili, badanti e persone con lavori “faticosi“. Questo è ciò che i sindacati hanno chiesto.

Roberto Ghiselli, coordinatore nazionale del principale sindacato del Paese, la Cgil, ha elogiato la decisione di esplorare le modalità per consentire il prepensionamento, ma ha affermato che anche il governo dovrebbe stanziare risorse sufficienti per garantire ai pensionati un reddito adeguato.

Il Tesoro, che quest’anno ha puntato a un forte calo dei prestiti, ha molti conti da far quadrare. Si oppone alla pressione dei partiti della coalizione per aumentare il deficit, il che significa che qualsiasi esborso extra per pensioni deve essere compensato con tasse o tagli alle spese.