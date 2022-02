Ultimamente gli Stati Uniti hanno avuto alcuni problemi con la rete di comunicazione 5G e i sistemi di localizzazione degli aerei di linea.

Il problema è sorto poiché lo spettro per il funzionamento dei servizi 5G e gli strumenti degli aeromobili erano estremamente vicini. Le aziende di telefonia mobile negli Stati Uniti avevano installato nei pressi antenne 5G, che operano tra i 3,7-3,98 GHz. Questa frequenza ha il potenziale per interferire con il corretto funzionamento di strumenti cruciali sugli aerei, come gli altimetri, che operano nella gamma 4,2-4,4 GHz.

In altri paesi come India, Giappone, Corea del Sud e alcuni del blocco dell’Unione Europea, lo spettro 5G è stato impostato tra i 3,3-3,8 GHz, che è abbastanza distante da quello utilizzato dalla maggior parte degli aerei.

Gli altimetri misurano la distanza da terra percorsa da un aeromobile e vengono utilizzati anche per facilitare gli atterraggi automatizzati. Aiutano anche a rilevare pericolose correnti di vento. Qualsiasi interferenza in tali strumenti potrebbe compromettere l’atterraggio sicuro degli aeromobili, soprattutto in condizioni meteorologiche avverse.

In particolare, si dice che gli altimetri che potrebbero essere influenzati dalla banda C siano prevalenti in molti modelli di aeromobili popolari, come il Boeing 777, 787, 737.

Nessun pericolo per gli aerei in Europa

Questi modelli sono utilizzati dalle principali compagnie aeree americane e internazionali, come United Airlines, Emirates Airways, Air India, Nippon Airways, Japan Airlines. Ciò ha portato molte di queste compagnie aeree a cancellare/riprogrammare temporaneamente i voli verso gli aeroporti interessati degli Stati Uniti.

Tuttavia, dopo un certo ritardo, la Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti ha autorizzato circa il 78% degli aeromobili (compresi questi modelli) per operare negli aeroporti in cui è dispiegata la banda C 5G.

Nonostante queste autorizzazioni, tuttavia, i produttori di aeromobili hanno avvertito i piloti del possibile impatto negativo sui componenti cruciali dell’aeromobile a causa dell’interferenza del 5G.

L’Agenzia dell’UE per la sicurezza aerea ha affermato che la questione dell’interferenza dell’aviazione era specifica dello spazio aereo statunitense e non sono stati identificati rischi in Europa. Una dichiarazione simile è stata ora rilasciata anche da TRAI e dalla Cellular Operators Association of India.