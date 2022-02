Oggi è la volta di parlare di uno degli ultrabook più interessanti, ovvero del nuovo HUAWEI Matebook 14s, un dispositivo davvero fantastico per quel che abbiamo avuto modo di provare.

Huawei Matebook 14s: forma e versatilità, com’è fatto

Il PC si presenta molto sottile e poco ingombrante. Proprio il peso è molto ridotto, solo 1,43Kg, e dimensioni davvero comode per trasportarlo un po’ ovunque, come abbiamo fatto noi in questi due mesi. Sono presenti due USB Type-C e una USB A 3.0 nello spessore di soli 229mm.

Presente anche la tastiera retroilluminata che offre un feedback al tocco davvero piacevole. Ecco anche un sensore di impronte digitali utile per l’autenticazione e per i pagamenti online.

Huawei Matebook 14s: hardware al top e potenza pura

Dal punto di vista tecnico, il Matebook 14s è dotato di un potente processore serie H Intel Core™, in questo caso un i7, di 11a generazione e della Scheda Grafica Intel Iris Xe. Mai un rallentamento e mai un lag nel nostro utilizzo.

Con una potenza fino a 45 W dedicata nella modalità Performance 45 W of thermal design power in Performance Mode, sarà possibile utilizzare più programmi insieme e scoprire incredibili livelli di multitasking. In più, si potrà accedere istantaneamente a tutti i file attraverso la memoria RAM dual-channel da 16GB e la velocissima SSD che in questo caso è da 1TB.

Per il raffreddamento, Huawei MateBook 14s è dotato di ventole Shark fin dual-fan con più pale ultrasottili a forma di S, che permettono il 25% in più di aspirazione dell’aria grazie al design dell’entrata, e ai dotti di calore in rame perfettamente posizionati, per garantire che rimanga fresco anche quando il consumo energetico è al massimo.

Huawei Matebook: display dalle massime prestazioni

Si tratta di un display touchscreen che forse è uno dei migliori sul mercato. Parliamo di uno schermo da 1,0 7 miliardi di colori e con una luminosità massima che arriva a 400 bits. La risoluzione è in 2,5K. Con il rapporto schermo-corpo del 90%, grazie alla cornice super stretta con il formato 3:2, sarà possibile cogliere ancora più dettagli. La frequenza di aggiornamento di 90 Hz permette maggiore fluidità, che si tratti di video, giochi o live stream. Comodissima poi la funziona che con il tap dei tasti Fn + R, permette di passare facilmente da 90 Hz, per una performance maggiore, a 60 Hz, per una durata maggiore della batteria.

Dal punto di vista multimediale dunque questo Huawei Matebook 4s è il massimo grazie al Huawei Sound per la riproduzione dell’audio e anche alla presenza di 4 microfoni, posizionati davanti, il quali catturano la voce a 360° e fino a 5 metri di distanza. E la cancellazione attiva del rumore filtra tutti i suoni ambientali per offrire la sicurezza di essere sempre chiari e comprensibili.

Ovviamente tutto questo non va ad inficiare sulla durata della batteria, la quale ha la potenza necessaria per durare a lungo, grazie alla super-capacità da 60 Wh. E’ poi possibile usare l’adattatore compatto USB-C da 90 W per una ricarica rapida.

Conclusioni e prezzo

Abbiamo molto faticato a trovare difetti in questo computer che si dimostra uno dei migliori sul mercato. Huawei Matebook 14s si dimostra quindi molto valido secondo la nostra opinione e soprattutto molto versatile per tutti coloro che ne fanno un utilizzo ricreativo e lavorativo.

Il prezzo è di 1.499 euro per la versione più performante, ovvero quella testata da noi. Sullo store di Huawei e su Amazon è possibile trovarlo con uno sconto da 200 euro e quindi a 1.299 euro.