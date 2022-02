Le vendite di auto elettriche stanno aumentando e, nonostante la carenza di chip che sta rallentando la produzione e l’offerta, la domanda di veicoli elettrici continua e si prevede che il 2022 sarà un anno importante per molti conducenti che vogliono effettuare il passaggio.

Per coloro che possiedono una casa e dispongono di un garage o spazio, è essenziale dotarsi di un caricabatterie da casa per garantire una ricarica più rapida ed economica, per massimizzare i vantaggi a basso costo di guida di un veicolo elettrico.

Il miglior caricabatterie da casa per veicoli elettrici 2022

Easee One

La prima scelta è Easee One. È stato sviluppato in Norvegia (il principale paese proprietario di veicoli elettrici in Europa), ed è il loro nuovissimo caricabatterie domestico da 7 kW, che è stato rilasciato a settembre 2021.

È costruito per essere conforme a tutte le normative e viene fornito con protezione RCD di tipo B integrata e protezione del conduttore PEN aperto. Ciò significa che non è necessario un dispersore di messa a terra, il che lo rende più economico e veloce da montare.

È piccolo ed elegante, pesa solo 1,5 kg (e significa che è costruito utilizzando meno rame e plastica). Ha una potenza di ricarica completamente dinamica da 1,4 a 7,4 kW, con accesso a Internet 4G e una eSIM integrata con abbonamento gratuito a vita, oltre alla capacità di connessione Wi-Fi. Ti consente di controllarlo completamente tramite l’app Easee o il Wi-Fi locale. Inoltre, si aggiorna automaticamente e in modalità wireless con nuove funzionalità, il che significa che rimane sempre aggiornato e al meglio.

Il cavo di ricarica può essere bloccato in modo permanente tramite l’app Easee, consentendo agli utenti di avere sia un’unità collegata che un’unità non collegata, il che è utile.

Inoltre, la cosa più allettante, questo caricabatterie per veicoli elettrici consente di caricare fino a tre veicoli contemporaneamente e il modo in cui è progettato significa che non devi preoccuparti di sovraccaricare il tuo sistema (la potenza disponibile viene automaticamente suddivisa tra le auto).

Questo lo rende ideale per le persone con più di un veicolo elettrico. O per chi in futuro potrebbe avere una seconda auto elettrica, così da non dover sborsare per un’altra installazione. Significa anche che amici o familiari possono caricare le loro auto quando vengono a trovarci. Il che distingue davvero questo robot di ricarica. Non è necessario disporre di più di un veicolo elettrico, è solo un’ottima funzionalità che dà la sensazione di un caricatore domestico a prova di futuro.

Wallbox Pulsar Plus

La prossima scelta è la Wallbox Pulsar Plus. È il caricabatterie più venduto di Wallbox e in grado di caricare un veicolo elettrico fino a 22 kW. È di dimensioni incredibilmente ridotte (10 cm di larghezza), quindi è molto discreto, ma consente la ricarica rapida di tutti i veicoli elettrici, comprese le Tesla (utilizzando l’adattatore J1772 fornito da Tesla).

Il caricabatterie può connettersi all’app myWallbox tramite Wi-Fi o Bluetooth, ed eseguire funzioni di ricarica smart, come Eco-Smart, che consente di utilizzare l’energia generata dai pannelli solari per caricare la tua auto elettrica veicolo in modo efficiente e sostenibile.

L’app myWallbox è una delle migliori in circolazione. Puoi impostare i programmi tramite l’app, monitorare la ricarica in tempo reale e persino bloccare il caricabatterie quando non lo usi, da qualsiasi parte del mondo. Un’altra caratteristica interessante è che puoi connetterti al sistema dal tuo smartphone tramite Bluetooth se hai una scarsa ricezione Wi-Fi.

Non è necessario nemmeno un dispersore. Tieni presente che, a differenza della maggior parte dei caricabatterie, è disponibile solo come collegato, con un’opzione di cavo da 5 o 7 metri.

Myenergi Zappi

Zappi è molto popolare e probabilmente la scelta migliore se si dispone di pannelli solari o se si prevede di montarli al più presto.

Ha tre modalità di ricarica: Fast, Eco ed Eco+. E se selezioni Eco+, la funzione invierà l’energia solare in eccesso al tuo veicolo elettrico piuttosto che al tuo fornitore di elettricità.

In modalità Eco, il caricabatterie si adatterà al consumo energetico della tua casa. Ciò significa che non sovraccaricherà il sistema o addebiterà quando la tua tariffa ti costerebbe di più.

E se sei di fretta e hai bisogno di ricaricare il più velocemente possibile, la modalità Veloce è pronta per portare a termine il lavoro.

L’app è fantastica e ti consente facilmente di vedere da dove proviene l’energia di ricarica, il che è fantastico se vuoi essere eco e risparmiare. E non ha nemmeno bisogno di un dispersore installato.