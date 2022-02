Gli sconti di Coop e Ipercoop possono davvero far impazzire gli utenti, arrivano infatti prezzi sempre più bassi e convenienti, con i quali è possibile confrontarsi, a patto che si sia disposti a recarsi personalmente in negozio per completare l’acquisto.

Coloro che infatti vorranno avvicinarsi all’ottima campagna promozionale delle aziende, devono sapere che i prezzi sono stati attivati solamente nei singoli negozi, al momento infatti gli acquisti, almeno alle cifre indicate, non sono effettuabili tramite il sito ufficiale. Indipendentemente da ciò, tutti i prodotti sono sempre no brand (tranne indicazioni differenti) e con garanzia di 2 anni.

Coop e Ipercoop: questi sconti sono tutti per voi

Il volantino Coop e Ipercoop punta a soddisfare più utenti possibili, integrando al proprio interno una coppia di offerte assolutamente interessanti e ricchissime di soddisfazioni. Il modello più allettante dell’intera campagna, è sicuramente l’Apple iPhone 13, in vendita nel periodo corrente a soli 879 euro, viene proposto nella sua variante no brand con garanzia di 24 mesi, e l’enorme possibilità di risparmiare quasi 200 euro a pochi mesi dal lancio.

Dall’altro lato della barricata trova invece posto il Realme C25Y, il prodotto risulta essere in vendita al prezzo finale di 149 euro, ed è la più valida alternativa adatta a tutti coloro che invece vogliono avere il massimo con il minimo sforzo. Per le nuove offerte del volantino, ricordatevi di aprire quanto prima le pagine della campagna, raggiungibili a questo link.