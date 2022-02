Microsoft ha mantenuto la sua promessa rilasciando una versione di prova pubblica di Amazon Appstore per Windows 11 in modo che gli utenti possano scaricare ed eseguire app Android.

L’anteprima pubblica sarà piuttosto limitata, con i consumatori che avranno accesso solo a poco più di 1000 app. War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius, Audible e Khan Academy Kids sono tra le app interessanti evidenziate nel post del blog. Non si fa menzione di app più popolari come TikTok, nonostante il fatto che l’app sia stata mostrata in annunci passati.

Windows 11 supporterà le app Android molto presto

Tuttavia, se lo desideri, sarai in grado di eseguire il sideload degli APK Android, il che potrebbe aiutare a colmare il divario. Amazon ha affermato che sta testando nuove app per l’inclusione nell’anteprima e ne aggiungerà altre man mano che il programma si evolve. Tuttavia, sembra improbabile che sarai in grado di trovare tutti i tuoi programmi preferiti fino a quando Amazon Appstore non sarà più ampiamente disponibile.

A tale proposito, Amazon e Microsoft sono rimasti a bocca chiusa su quando l’Appstore raggiungerà la “disponibilità generale” e su quando sarà disponibile all’estero. Tuttavia, Amazon ha fornito un vago intervallo di tempo per l’annuncio di “2022”, quindi sappiamo che almeno quest’anno ne sentiremo parlare di più.

Se vuoi provarci, dovrai aggiornare Microsoft Store. Dopo aver scoperto un’app o un gioco, dovrai scaricare Amazon Appstore e da lì potrai iniziare a installare i giochi su uno dei migliori laptop con la versione più recente di Windows 11.