Samsung potrebbe essere eccellente nel fornire aggiornamenti tempestivi per i suoi telefoni, sia che si tratti di correzioni di sicurezza mensili o di grandi aggiornamenti del sistema operativo. Tuttavia, Samsung continua a rinunciare al supporto per gli aggiornamenti di sistema A/B (Seamless) e la serie Galaxy S22 sembra non fare eccezione.

Google è stato in grado di confermare che i nuovi telefoni Galaxy S22 non hanno le partizioni necessarie per “Aggiornamenti senza interruzioni”. Per anni, gli aggiornamenti di sistema A/B (Seamless) sono disponibili su molti dei migliori telefoni Android, con il vantaggio principale che consente all’utente di continuare a utilizzare il dispositivo mentre il sistema installa gli aggiornamenti in background. Tuttavia, consente anche all’utente di continuare a utilizzare il “vecchio sistema operativo” nel caso in cui l’aggiornamento non riesce.

Galaxy S22 è stato presentato da poco

Sorprendentemente, Samsung ha resistito a incorporare questa funzione nei suoi telefoni, inclusa la serie Galaxy S21 dell’anno scorso. Google avrebbe dovuto renderlo un requisito per i telefoni Android con la versione Android 11, ma ciò non è accaduto. Android Central ha contattato Samsung per ulteriori informazioni sul supporto per gli aggiornamenti di sistema A/B (seamless) in futuro e non hanno ancora ricevuto una risposta.

Nonostante la fine del supporto per questa utile funzione, Samsung continua a essere uno dei migliori OEM Android quando si tratta di aggiornamenti, rilasciando di recente una nuova promessa di aggiornamento per il Galaxy S22 che supera anche la serie Pixel 6 di Google. Samsung ha anche ampliato il supporto degli aggiornamenti per dispositivi aggiuntivi, come la serie S21 dello scorso anno, i suoi ultimi tablet e il Galaxy Watch 4.