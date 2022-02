Postepay e truffe: il tentativo di phishing lascia i conti a zero subito

Risulta ormai molto chiaro il concetto che vede le persone in possesso di una carta di credito, di debito o prepagata, o magari di un qualsiasi conto corrente, poter finire improvvisamente all’interno di una truffa.

C’è un piccolo particolare che i truffatori non tralasciano: le carte più utilizzate in assoluto sono molto più soggette a questo tipo di truffa. La motivazione sta proprio nella loro diffusione, la quale aumenta quindi le probabilità di riuscita dell’inganno. Postepay è uno dei supporti maggiormente designati dei truffatori per portare avanti la pratica del phishing, la quale anche questa volta ha colpito con un messaggio elaborato al meglio. Questo lo trovate in basso proprio per fornirvi un metodo per scansare la truffa.

Postepay: ecco la nuova truffa che arriva tramite messaggio per svuotare i conti

Gentile cliente (nome e cognome),

Ti comunichiamo che l’accesso e le funzioni del tuo conto Postepay Poste Italiane sono state temporaneamente disabilitate.

Questa misura è stata presa perchè hai ignorato la nostra precedente richiesta di effettuare la verifica obbligatoria del tuo profilo Online Banking.

Prima che riabilitiamo l’uso della tua carta abbiamo bisogno che ci confermi la tua identità compilando una serie di dati già inseriti sul nostro sito al momento della tua registrazione sul portale di Intesa.

Ti invitiamo a cliccare sul bottone seguente e seguire le indicazioni.

PROCEDI

Tieni presente che l’accesso ai servizi Intesa (tra quali, prelievi e pagamenti) e il loro utilizzo sono limitati finchè l’aggiornamento non viene effettuato correttamente.

Rimaniamo a tua disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento e informazione!