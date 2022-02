Il colosso Gmail all’inizio del mese in corso ha annunciato un cambiamento di design imminente della propria versione web, inizialmente era riservato solamente agli utenti Workspaces, ma sembra che BigG abbia già iniziato il rollout per gli account personali.

Potrebbe volerci dunque qualche settimana prima che il vostro profilo mostri il nuovo design. Scopriamo insieme tutte le novità aggiunte.

Gmail: è arrivata la versione con il nuovo design

Google ha recentemente spiegato come “forzare” la nuova UI. A tal proposito, ricordiamo che è necessario aver attivato la funzione Chat di Gmail prima di procedere: per fare ciò, basta recarsi in Impostazioni (dal pulsante in alto a destra), cliccare Visualizza tutte le impostazioni ed infine Chat e Meet e attivare la voce Google Chat.

Dunque, per provare il nuovo design di Gmail basta andare in “Impostazioni” e sotto la voce “Impostazioni rapide” fare clic su “Prova la nuova visualizzazione di Gmail”. Procedimento identico per tornare alla precedente visualizzazione di Gmail. Altra importante novità riguarda le bolle di notifica: per attivarle, basta recarsi in alto a destra nella finestra di Gmail, accanto all’indicatore di stato, fare clic su “Altre opzioni” e poi su “Impostazioni di notifica di Chat”.

A questo punto, selezionare le caselle accanto a “Consenti notifiche chat” e “Apri bolle della chat per i nuovi messaggi” e poi fare clic su Fine. Per far capire meglio, il colosso Google ha anche lanciato un video in cui spiega nel dettaglio tutte le novità del redesign di Gmail.