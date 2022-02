CoopVoce offre 100GB al mese con tutto incluso a meno di 9 euro

Di gestori ce ne sono veramente tantissimi che possono mettere in difficoltà la concorrenza ma soprattutto proporre offerte agli utenti. Non esiste più la cultura del classico provider blasonato, ma il pubblico vira molto spesso su quel tipo di gestore che in un certo qual modo possa conferire ad esso risparmio e quantità di contenuti.

Tra i gestori virtuali ci sono ottime possibilità di fare questa tipologia di affare e uno dei più raccomandati anche dal pubblico è CoopVoce. Il provider riesce finalmente dunque a posizionarsi lì dove voleva inserirsi anni fa. Pian piano i risultati sono arrivati e a testimoniarlo ci sono tantissimi utenti che riferiscono di aver trovato un ottimo compromesso. Tutto ciò è effettivamente è vero, dal momento che le promo Evolution sono ancora disponibili con i soliti prezzi e con i soliti contenuti. Si tratta di tre offerte molto diverse tra loro che incarnano farò lo stesso spirito: quello di far risparmiare i clienti.

CoopVoce: queste sono le promo più indicate al momento

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS